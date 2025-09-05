LIVE MotoGP, GP Catalogna 2025 in DIRETTA: Bagnaia ritrova una delle piste più amate

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Catalogna, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, ci attende una giornata di capitale importanza per capire quali saranno i reali valori in pista. Si inizierà a fare sul serio e proveremo a chiarire i tanti punti di domanda che albergano sul tracciato catalano.

Dopo la tappa del Balaton Park appare mai scontato come Marc Marquez abbia già messo in ghiaccio il suo nono titolo iridato. Lo spagnolo, reduce da ben sette doppiette consecutive, è concentrato solamente sul ritoccare i libri dei record, con avversari che spesso nulla possono contro il suo strapotere. Alle sue spalle cercherà una scossa Francesco Pecco Bagnaia che, nella tappa ungherese, ha vissuto uno dei suoi fine settimana più negativi e complicati della sua carriera. Dopodiché vedremo chi tra Aprilia, KTM, Yamaha e Honda sarà in grado di inserirsi nel dominio Ducati.

Quale sarà il programma della giornata? La classe regina darà il via al proprio lavoro sul tracciato catalano alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere (della durata di 45 minuti). Si tornerà poi in azione al pomeriggio alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche della durata di 60 minuti, che andranno a comporre la top10 che nella giornata di sabato potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

Il venerdì del Gran Premio di Catalogna scatterà alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere.