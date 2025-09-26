LIVE Italia-Olanda, Europei baseball 2025 in DIRETTA: torna la grande classica che vale il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, finale degli Europei 2025 di baseball. La nostra Nazionale è tornata al suo posto dopo aver sfigurato nell’ultima edizione della rassegna continentale e potrà scendere sul diamante di Rotterdam per fronteggiare i padroni di casa nel match che metterà in palio il titolo.

Gli azzurri si presenteranno all’appuntamento dopo aver superato il “girone del purgatorio” e aver regolato Francia, Germania e Cechia nella fase a eliminazione diretta, mentre gli oranje hanno invece avuto la meglio sulla Croazia e sulla Spagna nelle sfide da dentro o fuori. Si rianima la grande classica del batti e corri, che ha scritto grandi pagine di storia nel corso dell’ultimo secolo.

L’Italia è tornata in finale a distanza di sei anni dall’ultima volta e spera di conquistare quel titolo che manca dal 2012. Nel terzo millennio si sono giocate cinque finali tra gli azzurri e gli olandesi: la nostra Nazionale si è imposta nel 2010 e nel 2012, mentre ha perso nel 2005, nel 2014 e nel 2019. L’Italia inseguirà l’undicesimo sigillo della storia, mentre l’Olanda andrà a caccia della 25ma gemma: chi succederà alla Spagna nell’albo d’oro?

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, finale degli Europei 2025 di baseball: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.30 di sabato 27 settembre. Buon divertimento a tutti.