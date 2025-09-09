LIVE Italia-Israele, Europei softball 2025 in DIRETTA: le azzurre non possono più sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Israele, partita valida per il terzo turno del girone X degli Europei di Softball 2025. La spedizione tricolore in terra boema ha fruttato fin qui una vittoria e una sconfitta, quest’ultima arrivata a sorpresa nella giornata di ieri. La formazione spagnola si è imposta sulla nazionale nostrana per 3-5, troppo poco incisive le azzurre in fase offensiva.

Il successo ai danni della Germania (11-0) aveva generato buone sensazioni, smantellate però dal K.O contro la Spagna. La rotta va invertita già da oggi, coach Craig Montvidas ha espresso tutte le note negative dell’ultima prestazione, soffermandosi principalmente sugli errori in fase di lancio. L’Italia stanzia attualmente la terza posizione del girone X, a pari merito proprio con l’organico iberico. Ricordiamo che si qualificano alla prossima fase le prime tre di ogni raggruppamento, altrettante le partite rimanenti.

Israele sarà l’avversario odierno delle nove ragazze di Montvidas. Il match si presenta duro e ostico, le giocatrici guidate da Nikki Palmer hanno prima dominato il mini girone A, liquidando Polonia (9-0) e Croazia (20-1), e successivamente prevalso di misura contro l’Austria, nell’esordio del gruppo X. L’Italia parte comunque favorita, Piancastelli e compagne hanno un titolo continentale da difendere, e nella gloriosa edizione del 2024 sconfissero le israeliane, punteggio finale di 5-3.

L’Italia giocherà due partite in giornata, la seconda alle 19:30 contro le padrone di casa della Repubblica Ceca. OA Sport vi trasmetterà tramite Diretta Live scritta entrambi gli eventi, l’appuntamento per la sfida a Israele è fissato alle 10:00. Buon divertimento, vi aspettiamo!