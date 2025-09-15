LIVE Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Lucia Bronzetti nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Italia-Cina

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del primo singolare del tie tra Italia e Cina, valido per i quarti di finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: le azzurre vogliono difendere il titolo conquistato lo scorso anno ed il loro cammino inizierà dalla sfida contro le padrone di casa, che a Shenzhen avranno tutto il pubblico dalla loro parte.

Nel primo singolare scenderanno in campo le numero 2 di entrambe le formazioni: sulla carta, seguendo il ranking delle convocate, la sfida dovrebbe essere tra Lucia Bronzetti e Yuan Yue, anche se le azzurre possono contare anche su Elisabetta Cocciaretto, Tyra Caterina Grant e Sara Errani, mentre le cinesi potrebbero schierare anche una tra Zhang Shuai, Wang Xiyu e Jiang Xinyu.

Ovviamente non potranno essere schierate in questo match Jasmine Paolini da una parte e Wang Xinyu dall’altra, essendo le due le numero 1. Le scelte definitive dei capitani verranno rese note circa un’ora prima dall’inizio del tie, quindi le prime due singolariste verranno svelate attorno alle ore 10.00 italiane: si tratta del terzo incrocio tra Italia e Cina, con le azzurre vittoriose in entrambi i precedenti.

Il match sarà il primo del programma, che inizierà a Shenzhen, in Cina, a partire dalle ore 11.00 italiane