LIVE Italia-Cina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Jasmine Paolini favorita nel secondo singolare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare del tie tra ITALIA e la padrone di casa Cina, valido per la fase finale della Billie Jean King CUP 2025 a Shenzen (CHN), per le azzurre sarà impegnata da favorita Jasmine PAOLINI!

Inizia quindi la difesa alla coppa per Nazioni femminile del tennis, con l’Italia che torna da campionessa in carica e da 5 volte vincitrice di questo trofeo. Lo fa contro l’osticissima Cina, che però ha lasciato a piedi causa infortunio la sua numero uno Zheng Qinwen ed è costretta ad affrontare questo ‘play off’ per la fase finale con due singolariste sulla carta inferiori a quelle della Nazionale di Tathiana Garbin. L’Italia guida i precedenti tra le due Nazionali per 2-0!

La seconda singolarista azzurra, nell’incontro che vede di fronte le due numero uno delle rispettive squadre, sarà Jasmine Paolini, n.8 delle classifiche WTA. La toscana viene dalla bruciante sconfitta al 3° turno agli US Open per mano di Marketa Vondrousova. Ecco che qui c’è l’occasione di rifarsi ritrovando un po’ di fiducia in vista dell’impegnativo finale di stagione. La speranza è quella di proseguire sull’onda della splendida finale di Cincinnati.

Con ogni probabilità sarà Wang Xinyu a sfidare la toscana! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del secondo singolare del tie tra ITALIA e Cina, valido per la fase finale della Billie Jean King CUP 2025 a Shenzen! SI parte come 2° match dalle 11. Vi aspettiamo!