LIVE Inter-Slavia Praga 3-0, Champions League calcio in DIRETTA: buona la prima in casa a San Siro! La doppietta di Lautaro trascina i nerazzurri

22:54 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Vi auguriamo buonanotte e buon divertimento!

22:54 I milanesi volano così a punteggio pieno a 6 punti dopo il 0-2 maturato contro l’Ajax e la vittoria odierna.

22:53 Ottima partita, in linea generale, dei nerazzurri. Thuram magistrale tra palle rubate, tentativi di gol e falli presi. Buonissima anche al fase difensiva anche se non ci sono state occasioni incredibili per gli avversari.

22:51 L’11 di Chivu vince con eleganza e stile una partita che difficilmente, per come hanno giocato gli avversari, poteva andare diversamente.

90’+3 Finisce qui! L’Inter vince alla prima in casa di Champions League contro lo Slavia Praga!

90’+2 Prova a calciare Dimarco, ci arriva facile Stanek dopo la deviazione di un difensore.

90’+2 Zima mette fuori una palla velenosa.

90’+1 Se n’è andato senza squilli il primo minuto di recupero.

89′ Prende campo lo Slavia. Saranno 3 i minuti di recupero!

88′ Parte il corner…Esposito la mette alta. Bel tentativo.

88′ Barella porta a casa l’ennesimo calcio d’angolo.

87′ Numero bellissimo di Bonny che va via a due avversari, serve i compagni di reparto e poi si butta dentro. Peccato per la conclusione di Dimarco ribattuta da un difensore.

86′ Bellissima diagonale difensiva Akanji che chiude su Chytil.

85′ Tentativo di cross di esterno destro di Sucic. Palla recuperata da Barella che riparte.

84′ Ci prova Chytil ma il pallone era già sul fondo. Si fanno sentire i 3.000 tifosi dello Slavia a San Siro.

83′ Calhanoglu lascia andare il pallone per Acerbi che apre per Akanji.

82′ Saltato come un birillo Hashioka da Bastoni, come premio viene sostituito. Entra Chtyl.

81′ Bell’uno-due tra Barella e Darmian che però non chiude il triangolo in area. Di nuovo propositivi i milanesi.

80′ Batte Cham la punizione, ci mette i pugni Sommer. Palla che rimane ai cechi.

78′ Ginocchio contro ginocchio tra Calhanoglu e Cham, subentrato a Provod.

77′ Thuram è uscito toccandosi il bicipite femorale destro. Sembra aver sentito un crampo, problema forse muscolare.

76′ Stanek esce completamente a caso e centra Bonny! Niente di falloso per l’arbitro. Ancora a terra il centravanti interista.

75′ Gran match dell’esterno di Chivu. Meritato il riposo per lui!

74′ Esce Dumfries sotto gli applausi di San Siro ed entra Darmian!

73′ Pericolosi ora i cechi. Arrivati perfino a crossare la palla dentro senza troppa difficoltà.

72′ Spinta maliziosa di Chaloupek che mette fuori tempo Pio Esposito. Attacca ora lo Slavia Praga. Bene però anche qui Bastoni.

71′ Copre bene Akanji un pallone poco velenoso. Si riparte da Sommer che lascia a Bastoni il compito di rinviare.

69′ Ci prova Pio Esposito con un replay del gol di Lautaro e di Bisseck attaccando il primo palo. Palla sul fondo.

68′ Ottima prestazione fin qui dei nerazzurri che però, ad onor del vero, stanno affrontando una squadra che sembra non essere scesa in campo a questo momento.

65′ Fuori Lautaro, fuori Thuram, fuori Bisseck e fuori anche Zielinski. Entrano Bonny, Pio Esposito, Akanji e Barella.

64′ Azione stupenda dell’Intere che segna di nuovo con LAUTAROOOOOO!!!! Muovono la palla da manuale gli uomini di Chivu! Colpo di tacco di Thuram, palla dentro di Bastoni e tocco di Martinez!

62′ Prolunga Lautaro per cercare Thuram, chiude Vicek. Molto lento il ritmo in questi primi 15 minuti.

60′ Giallo evitabile preso da Lautaro che strattona Zima a centrocampo.

58′ Salvataggio clamoroso sulla linea di Chaloupek su Sucic che ha saltato perfino il portiere e ha tirato in porta ad estremo difensore battuto!! Sarà corner!

57′ Fallo di battuta di Hishioka. Batterà l’Inter.

57′ Sucic chiuso da Mbodjii subentrato a Doudera. Poi Lautaro prova la conclusione di esterno, facile presa per Stanek.

55′ Si riaffaccia in avanti la squadra di Chivu.

54′ Botta presa da Bastoni, giallo anche a Schranz. In netto ritardo sul difensore nerazzurro.

52′ Numero spettacolare di Dimarco che evita il raddoppio elegantemente e poi imposta.

50′ Brutto avvio di ripresa. Sembra bloccato lo Slavia Praga e l’Inter meno cattivo rispetto a qualche minuto fa.

49′ Si è giocato poco in questo avvio di 2° tempo. Tanti falli.

47′ Giallo a Bisseck che atterra, alla fine, Provod.

46′ Fuori invece Kusej e Sabilek per lo Slavia Praga e dentro Chory e Schranz.

45′ Nessun cambio per l’Inter. Partiti con il 2° tempo!

22:01 A breve in campo per il 2° tempo!

45’+1 Chiude in possesso palla lo Slavia Praga. Si va all’intervallo sul 2-0 per l’Inter che ha dominato la partita fin qui.

44′ Momento davvero brutto del match. L’intensità è drasticamente calata. Ci sarà 1 minuto di recupero!

42′ Molto con calma i giocatori dello Slavia Praga a battere una rimessa laterale. Sembra non sia questa la battaglia da combattere per l’11 allenato da Jindřich Trpišovský. Quasi fossero già rassegnati.

41′ Provano a far girare palla i cechi ma è un possesso per lo più sterile.

40′ Lotta contro due avversari Lautaro, ora sì che l’arbitro fischia e l’Inter può risalire.

39′ Scambio bellissimo tra Bastoni e Lautaro… Poi la sponde di Zielinski non trova Dimarco. Ripartono i cechi.

38′ Tutto regolare secondo l’arbitro l’intervento su Dumfries che palesemente è stato strattonato. E’ calata molto l’intensità ora.

36′ Punizione per lo Slavia Praga, esce saldamente Sommer.

35′ Difficile rispondere per la squadra di Jindřich Trpišovský. Sta diventando una festa a San Siro… ma la partita è ancora lunga!

34′ GOLLLLLLL DI DUMFRIES!!!! THURAM MAGISTRALE SALTA L’UOMO E SERVE UN PALLONE STUPENDO PER DUMFRIES CHE ANTICIPA SUL PRIMO PALO STANEK!!

33′ Faticano i cechi a mettere pressione agli avversari. Arrivano dopo sul pallone e hanno poche idee con la sfera tra i piedi.

32′ Brutto scherzetto da un portiere che ha vinto due volte il campionato di casa, una con il Victoria Plzen e l’altra l’anno scorso proprio con lo Slavia Praga.

30′ Errore madornale dell’estremo difensore dello Slavia Praga che concede con un tocco maldestro un pallone facile facile.

29′ INCREDIBILE ERRORE DI STANEK CHE SERVE LAUTAROOOO!!!!! NON PUO’ CHE TRASFORMARLO IN RETEEEEE!!!

28′ Traiettoria a giro quella del cross di Dimarco, Bastoni questa volta non prova a spizzarla ma prova a colpirla. Niente da fare per lui.

28′ Guadagna un angolo Dimarco saggiamente.

27′ Prova ad affacciarsi dall’altra parte lo Slavia con Provod. Ribattuto il suo tiro da Acerbi. Riparte l’Inter.

26′ Trattenuta di THuram su Chaloupek. Rinvio del portiere dall’area.

25′ Sempre nella metà campo dello Slavia Praga l’Inter. Con tutta la propria squadra.

24′ Recuperata subito palla dai padroni di casa, il contropiede è fulmineo. Cross di Dimarco, Lautaro la rimette dentro e Thuram non centra la porta da posizione non facile.

24′ Fischiato un fallo a Thuram, lo Slavia sale e guadagna una rimessa in zona d’attacco.

23′ Nel mucchio LAUTARO!!! Palla alta di un soffio su cross di Dimarco! Forse l’occasione migliore fin qui!

22′ Parte Calhanoglu, ci mette una pezza la difesa dello Slavia. Sarà angolo per i padroni di casa.

21′ fallo di Zima su Lautaro, punizione per i nerazzurri. La metterà dentro Calhanoglu.

20′ Cercato molto Bisseck questa sera. Soprattutto in fase di ripartenza grazie alla sua velocità.

19′ Prova ancora una volta Calhanoglu a calciare di prima intenzione di controbalzo una palla messa dentro da Dumfries. Palla ancora alta ma tanta cattiveria davanti per l’Inter.

18′ Ritmo calato. Molto più attenti nel fraseggio sia i padroni di casa sia gli ospiti. Si aspetta il momento migliore per affondare con la verticalizzazione.

16′ Pallone buttato dentro da Dimarco su punizione per un fallo subito a centrocampo, ribatte Stanek. Non può arrivarci Thuram.

15′ 58% possesso palla per l’11 di Chivu in questo primo quarto d’ora.

14′ Non si chiude il triangolo tra Bisseck e Dumfires.

13′ Squillo di Thuram che dalla distanza, assistito da Lautaro, incoccia un’ottima palla parata in tuffo da Stanek!

12′ Atterrato Dumfries da Sadilek, si riparte palla ferma per i padroni di casa che spingono dalla sinistra.

11′ Fallo a centrocampo dell’Inter per fermare un contropiede. Prendono coraggio gli ospiti.

10′ Mette il naso nella metà campo avversaria per la prima volta lo Slavia Praga e lo fa con Provod.

9′ Che rischio ora per l’estremo difensore dello Slavia.

8′ Ancora alto il pressing dell’Inter. Stanek anticipa ancora Thuram.

7′ Capolavoro di Lautaro per la profondità di Zielinski che mette dentro per Thuram…Ancora murato il suo colpo di testa!

6′ BASTONI prolunga ma non mette la zampa nel modo corretto Dumfries!!!

6′ Intuisce Thuram le intenzioni dell’avversario, astutamente guadagna un corner prezioso. Dentro anche a Bastoni a saltare.

5′ Bellissimo ingresso in campo dell’11 di Chivu. Propositivo e molto energico.

4′ Lautaro sfiora un bel cross di Dimarco, non ci arriva neanche Thuram che non ha attaccato la profondità.

3′ In difficoltà i cechi che sono subito schiacciati nella loro metà campo. Altra rimessa in zona offensiva per i padroni di casa.

2′ Ci prova subito da fuori Calhanoglu dalla distanza. Aveva un po’ di spazio. Sulla ribattuta ci prova anche Dimarco, palla che finisce alta. Rimessa dal fondo.

2′ Pallone buttato fuori, ma i nerazzurri si rimpossessano subito della sfera.

1′ Subito avanti l’inter con Sucic che guadagna rimessa laterale.

21:00 Partiti!

20:57 A breve gli inni, poi il via al match!

20:54 Debutto stagionale per Chivu e l’Inter a San Siro in Champions League. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo ora.

20:51 Gli ospiti, tuttavia, allenati da Jindřich Trpišovský, hanno vinto il campionato casalingo l’anno scorso e, ad oggi, sono secondi a 24 punti ad un solo punto dalla capolista Sparta Praga.

20:48 Atmosfera stupenda, come sempre, a “La Scala” del calcio!

20:45 Si tratta solamente della 3a volta che i due team si affrontano. I due precedenti risalgono alla fase a gironi della stagione 2019/20. In quell’occasione, l’Inter pareggiò 1-1 a San Siro nella gara inaugurale grazie al gol di Barella e vinse 3-1 a Praga grazie a una doppietta di Lautaro Martínez

20:42 Ago della bilancia sarà, sicuramente, Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter sembra rientrato in fiducia e dopo la doppietta rifilata alla Juventus in campionato ha mantenuto altissimo il suo livello.

20:40 Partita da vincere, quella di questa sera, per i nerazzurri che si presentano a San Siro dopo la vittoria per 0-2 sull’Ajax nella prima di champions.

Ecco le formazioni ufficiali:

Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martinez.

Slavia Praga: Stanek; Vicek, Chaloupek, Zima, Hasioka; Doudera, Dorley, Zaferis, Sadilek, Provod; Kusej.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter – Slavia Praga, partita della fase a gruppi di Champions League.

I milanesi affrontano, dopo la vittoria per 0-2 in casa dell’Ajax con doppietta di Thuram, i cechi a San Siro che arrivano, invece, alla 2a di Champions, dopo il pareggio in casa con il Bodo Glimt per 2-2. Una partita, quella di stasera, che non deve trarre in inganno i neroazzurri ma che deve, senza alcun dubbio, deve essere vinta per poter mettere punti in saccoccia in vista delle future partite.

Si tratta solamente della 3a volta che i due team si affrontano. I due precedenti risalgono alla fase a gironi della stagione 2019/20. In quell’occasione, l’Inter pareggiò 1-1 a San Siro nella gara inaugurale grazie al gol di Barella e vinse 3-1 a Praga grazie a una doppietta di Lautaro Martínez e a un gol di Romelu Lukaku. Gli ospiti, tuttavia, allenati da Jindřich Trpišovský, hanno vinto il campionato l’anno scorso e, ad oggi, sono secondi a 24 punti ad un solo punto dalla capolista Sparta Praga. 7 i gol subiti dai cechi e 21 le reti segnate.

Sarà interessante capire come Mr Chivu affronterà tatticamente il secondo appuntamento di Champions League. Se all’andata era stato costretto a scendere in campo con Esposito al fianco di Thuram, questa sera Lautaro Martinez sarà della partita quasi sicuramente. Spazio anche ai soliti titolarissimi in mezzo al campo Chalanoglu, Mkhitaryan e Barella per dare spazio, probabilmente, a qualche cambio nel finale.

Questa sera l'appuntamento è fissato per le 21:00.