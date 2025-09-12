LIVE GP Quebec 2025 in DIRETTA: Tadej Pogacar torna subito per lasciare il segno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MARCO SALIGARI: “FORTI DUBBI SU TIBERI. POGACAR PUÒ DOMINARE ANCORA 5-6 ANNI”

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 13.50

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima edizione del Grand Prix Cycliste de Québec. Parte la due giorni canadese che si concluderà domenica con il Grand Prix Cycliste de Montréal, i corridori iscritti alle gare desiderano mettersi in luce in vista dei prossimi Mondiali di ciclismo su strada, uno degli ultimi grandi appuntamenti stagionali che si svolgeranno in Ruanda dal 21 al 27 settembre.

La fisionomia del tracciato è piuttosto basilare; gli atleti dovranno percorrere per diciotto volte un circuito di dodici km, partenza ed arrivo fissati sulla pianura di Abraham, una verde area dal ricco significato storico. 216 i km totali, la pianura regna sovrana, ma occhio alla Côte de la Montagne (0.6 km al 8.6%), unica salita della classica posta in prossimità del traguardo e che andrà ripetuta ogni giro. Molte delle ultime edizioni si sono decise in volata, nel 2024 la terza vittoria dell’australiano Michael Matthews (record).

Se dovessimo delineare un favorito la scelta cadrebbe inevitabilmente su Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Il fenomeno sloveno è reduce da una spettacolare annata, impreziosita dal recente successo al Tour de France. Dopo un meritato riposo, Tadej è pronto a tornare in sella, fra meno di dieci giorni parte la spedizione in terra africana, obiettivo l’oro alla rassegna iridata.

Proveranno a mettere i bastoni fra le ruote corridori quali Arnaud de Lie (Lotto) e Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike). I fiamminghi hanno dimostrato nel tempo di cavarsela bene su percorsi del genere, van Aert vanta un quarto posto nel 2022, vittoria invece per de Lie nell’edizione 2023.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta del Grand Prix Cycliste de Québec 2025, il via della corsa è previsto per le 17:00. Buon divertimento, vi aspettiamo!