LIVE Francia-Brasile, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: transalpine per continuare a stupire

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Francia e Brasile, valido per i quarti di finale del Mondiale di pallavolo femminile che si sta giocando in Thailandia e in cui, tra le grandi protagoniste della competizione, c’è anche l’Italia di Julio Velasco che nella giornata di ieri ha raggiunto la semifinale da disputare contro la vincente di questa sfida, dopo aver battuto la Polonia con un secco 3-0 (25-17, 25-21, 25-18).

La Francia, che ha passato da seconda della classe il Gruppo C nella prima fase dei Mondiali, ha raggiunto questi quarti di finale battendo agli ottavi la Cina per 3-1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20), mentre il Brasile, che invece il Gruppo C lo ha vinto, ha affrontato ed eliminato la Repubblica Domenicana per 3-1 (18-25, 25-12, 25-20, 25-12).

La grande favorita del match, che inizierà alle 12.00 nell’Indoor Stadium Huanmark di Bangkok, è sicuramente il Brasile, visti i due recentissimi precedenti vinti dalla nazionale verdeoro nell’ultima Nations League disputata e proprio in questa edizione dei Mondiali: in entrambi i casi le sudamericane hanno vinto per 3-2, lasciando una porta aperta alla Francia che potrebbe sorprendere e rovesciare il pronostico, con l’Italia che aspetta la sfidante nella sua semifinale.

Come detto, il match inizierà alle 12.00, mentre i quarti di finale di questa bellissima edizione dei Mondiali finiranno con la sfida tra USA e Turchia delle 15.30, con il Giappone che, dopo aver battuto per 3-2 (20-25, 25-20, 22-25, 25-22, 15-12) l’Olanda, aspetta di conoscere la nazionale con la quale dovrà giocarsi la semifinale. Ovviamente, potrete seguire il match tra Francia e Brasile, e quello successivo tra USA e Turchia, con la cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport! Buon divertimento a tutti!