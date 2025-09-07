LIVE F1, GP Italia 2025 in DIRETTA: Ferrari per salvare la stagione a Monza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche

Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul mitico circuito di Monza assisteremo a una gara che si preannuncia aperta a qualsiasi risultato e in cui il via potrebbe essere determinante per le strategie. La Ferrari tenta di salvare la sua stagione qui con una grande risultato

Non è stata un’annata di grandi soddisfazioni per la Rossa. La SF-25 non si è rivelata quella macchina efficiente che si sperava, ma una monoposto molto complicata da settare. Ne hanno dovuto prendere atto il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton. Certo, con Charles in quarta piazza e Lewis in decima, sarà dura

Favorita d’obbligo è la McLaren. La scuderia di Woking è stata finora dominante in quest’annata ed è ragionevole pensare che ormai la partita per la conquista del titolo iridato sia ristretta ai due alfieri della scuderia Papaya, ovvero Oscar Piastri e Lando Norris. Tuttavia, Max Verstappen (Red Bull) vorrà far valere la pole-position e giocare un brutto scherzo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti in tempo reale. Il semaforo verde della gara nel Tempio della velocità è previsto alle ore 15.00. Buon divertimento!