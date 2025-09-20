LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, Leclerc sfida le McLaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Baku, si inizierà a fare sul serio, con una giornata che ci proporrà le attesissime qualifiche che andranno a comporre lo schieramento di partenza della gara di domani, che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 13.00 italiane.

Quale sarà il programma della giornata? Si partirà come tradizione con la prima terza sessione di prove libere alle ore 10.30 italiane (le ore 12.30 sulle sponde del Mar Caspio) quindi alle ore 14.00 si tornerà in azione per le qualifiche per andare a decidere chi sarà il pole-man. Nelle edizioni precedenti le qualifiche di Baku hanno sempre visto due cose precise: Charles Leclerc dominante e, contemporaneamente, parecchie bandiere rosse. Quando si sbaglia, su questo tracciato, si va a muro.

Dopo la vittoria di Max Verstappen a Monza la situazione della classifica generale vede sempre al comando Oscar Piastri con 30 lunghezze di vantaggio su box Lando Norris, mentre l’olandese si trova a 96 punti di distacco. Vedremo se la Ferrari sarà in grado di vivere un sabato da protagonista, nonostante una SF-25 che rimane lontana dalle prestazioni sperate. Charles Leclerc ha infilato una serie record di pole position a Baku, saprà confermarsi anche in questa occasione?

Il sabato del Gran Premio dell’Azerbaijan scatterà alle ore 10.30 italiane con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula 1 sul tracciato di Baku. Buon divertimento!