LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Ferrari e Mclaren cercano la rimonta, Verstappen insegue la doppietta

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo evento del Mondiale Formula 1 2025. Sul circuito cittadino di Baku si preannuncia una gara scoppiettante dopo la folle qualifica andata in scena ieri: tra i muri della città azera i piloti sfioreranno il limite per provare ad entrare nella storia di questo GP.

Dalla prima casella scatterà Max Verstappen. L’olandese andrà a caccia della doppietta dopo il successo di Monza provando a sfruttare la pole position conquistata ieri davanti a dei sorprendenti Carlos Sainz ed a Liam Lawson. Alle loro spalle ci saranno Andrea Kimi Antonelli e George Russell, con l’italiano che è riuscito a battere il compagno di squadra per la seconda volta in stagione.

Gara in rimonta per le due Mclaren: Oscar Piastri partirà dalla nona posizione a causa dell’errore commesso ad inizio Q3, in cui è finito contro il muro. Davanti a lui scatterà Lando Norris: il britannico non è riuscito ad approfittare dell’errore del compagno di scuderia chiudendo solamente in settima posizione le qualifiche.

Si preannuncia una gara all’attacco anche per la Ferrari. Dopo aver mandato ottimi segnali nelle tre sessioni di prove libere la scuderia Maranello ha subito una doccia fredda nelle qualifiche in cui si è dovuta accontentare di una decima ed una dodicesima posizione. Dopo 4 pole consecutive a Baku Charles Leclerc ha abdicato finendo contro il muro ad inizio Q3, deludente prova di Lewis Hamilton che è stato eliminato nel Q2.

Il semaforo verde della gara del GP dell'Azerbaijan è previsto per le 13.00, orario italiano.