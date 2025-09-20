LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: ultima giornata, l’Italia punta sulla 4×400 femminile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona e ultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. Bilancio quasi definitivo per le medaglie conquistate dagli azzurri (l’oro di Furlani, gli argenti di Battocletti, Dallavalle e Palmisano e i bronzi di Battocletti, Fabbri e Aouani) che hanno battuto il record di medaglie conquistate in una edizione della rassegna iridata. Il Mondiale si chiude a Tokyo con una domenica piena di finali e con una sola partecipazione azzurra.

L’ultima giornata dei Mondiali di Tokyo parla anche italiano. L’unica finale con azzurre al via è la 4×400 femminile: Alice Mangione, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Virginia Troiani arrivano in corsia con il piglio giusto, dopo una stagione di crescita individuale che ha alzato l’asticella del quartetto. Davanti, come da copione, gli Stati Uniti e la Giamaica: profondità di roster, cambi rodati, ambizioni d’oro. Ma l’Italia ha margine per giocarsi un piazzamento pesante, se ogni frazione varrà un piccolo personale e i passaggi saranno puliti.

Il menù del giorno è ricchissimo. Nel decathlon si riparte con Kyle Garland in testa dopo cinque prove: velocità e solidità da Trials, ma la seconda giornata è il vero tribunale della specialità. Sander Skotheim, 22 anni e talento in ebollizione, e Ayden Owens-Delerme sono incollati; Leo Neugebauer e Niklas Kaul sanno come si rimonta tra asta, giavellotto e 1500. Con cinque prove in una manciata d’ore, conteranno gestione e nervi più che l’estro. Alle pedane l’aria è d’alta quota: nel salto in alto femminile la regina annunciata è Yaroslava Mahuchikh, primatista e campionessa in carica, ma Nicola Olyslagers è avversaria vera e l’Australia cala anche la carta Eleanor Patterson. Morgan Lake cerca l’ultimo salto della vita, la baby-fenomeno Angelina Topić è già da podio se la gara si indurisce sulle quote chiave.

Sull’ovale, gli 800 femminili hanno un faro: Keely Hodgkinson. La britannica in stagione ha corso forte e pulito; per l’oro dovrà respingere l’assalto della campionessa uscente Mary Moraa e vigilare sulle esplosive Audrey Werro e Georgia Hunter Bell, senza sottovalutare la solidità di Sage Hurta-Klecker e la crescita di Lilian Odira. Partenza tattica o trenino da negative split? La risposta vale un titolo mondiale. Nei 5000 uomini la trama è più sottile. Jakob Ingebrigtsen è in finale, ma non al meglio: in batteria ha dovuto stringere i denti. Se la gara “galleggia” fino all’ultimo 400, lo spunto del norvegese resta un’arma; se invece si viaggia forte da lontano, entrano in scena Grant Fisher, la costanza d’acciaio di Hagos Gebrhiwet e l’enfant prodige Biniam Mehary. Da non dimenticare George Mills e Jimmy Gressier: europei pronti a incendiare l’ultimo chilometro.

Il disco maschile è una sfida di generazioni. Mykolas Alekna, leader dell’anno, cerca l’oro che completi la collezione; Kristjan Čeh e Daniel Ståhl sono i campioni che non mollano un centimetro. Matthew Denny ha fatto il salto di qualità, mentre la profondità del campo – da Mika Sosna a Henrik Janssen, da Alex Rose ad Andrius Gudžius – promette una finale sopra i 70 metri, come nelle annate d’oro. E poi le staffette, il miglior gran finale possibile. Nella 4×100 femminile gli Stati Uniti inseguono il decimo titolo iridato con un quartetto da copertina, la Giamaica è la rivale storica, la Gran Bretagna l’outsider più credibile, Germania e Francia puntano alla corsia buona con cambi scolpiti. La 4×100 maschile chiude il sipario con gli USA favoriti, ma Canada, Paesi Bassi e Giappone hanno meccanismi che, se perfetti, possono ribaltare i pronostici. Germania e Francia sono lì, pronte a sfruttare ogni sbavatura.

Infine la 4×400 maschile, dove Botswana, Belgio e Gran Bretagna hanno dato l’idea di poter correre “da medaglia” contro un Sudafrica compatto e una Giamaica sempre pericolosa; Portogallo e Qatar hanno portato in dote record e fiducia, l’Olanda ha equilibrio e carattere.

