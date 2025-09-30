LIVE Atalanta-Club Brugge 2-1, Champions League calcio in DIRETTA: Samardzic e Pasalic ribaltano la rete di Tzolis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.39 Grande secondo tempo dell’Atalanta che ribalta il Brugge grazie agli ingressi di Sulemana e Samardzic, primi tre punti in Champions League per la squadra allenata da Juric.

96′ Finisce la partita, Atalanta-Club Brugge 2-1.

94′ Ultimo giro d’orologio della partita.

92′ Sulemana pescato in fuorigioco mentre si involava in porta.

90′ Ci saranno 5 minuti di recupero.

88′ Goooooooooooooooooooool, Pasalic di testa la schiaccia in porta a seguito di un corner di Samardzic, Atalanta-Club Brugge 2-1.

86′ Sulemana chiama l’aiuto del pubblico.

84′ Pronti altri tre cambi per il Brugge.

82′ Ammonito De Roon per proteste.

80′ Sulemana a giro sfiora il 2-1.

78′ Dentro Vetlesen e fuori Forbs nell’Atalanta.

76′ Incredibile errore di Musah che stava per regalare a Vermant il gol del raddoppio.

74′ Gooooooooool, Samardzic pareggia su rigore, Atalanta-Club Brugge 1-1.

72′ RIGORE per l’Atalanta, atterrato Pasalic.

70′ Musah spreca davanti al portiere.

68′ Spinge a pieno organico l’Atalanta.

66′ Sinistro di Samardzic, pallone alto.

64′ Fuori Tresoldi, dentro Vermant nel Brugge.

62′ Fuori Ederson e Lookman, dentro Samardzic e Sulemana nell’Atalanta.

60′ Destro di Zappacosta che per poco non trova la porta.

58′ Lookman per Ahanor, pallone fuori dopo il colpo di testa.

56′ Lookman con il destro non trova il secondo palo.

54′ Fuori il difensore e dentro Musah nell’Atalanta.

52′ Problema fisico per Kossounou.

50′ Ancora Tzolis chiama alla respinta Carnesecchi.

48′ Fuori Bellanova e dentro Zappacosta nell’Atalanta.

46′ Inizia il secondo tempo!

19.33 Dopo il buon inizio di partita l’Atalanta si perde, non riesce mai veramente a tirare in porta, cosa che invece fa Tzolis che trova il secondo palo.

45′ Finisce il primo tempo, Atalanta-Club Brugge 0-1.

43′ Non dovrebbe esserci recupero.

41′ Tzolis e Tresoldi si stanno mettendo in mostra.

39′ Gol di Tzolis, il talentuoso greco si inventa una giocata da urlo con un destro sul secondo palo, Atalanta-Club Brugge 0-1.

37′ Tzolis per Tresoldi che in spaccata non trova il pallone.

35′ Bella giocata di Tresoldi che non porta però al tiro del Brugge.

33′ Bernasconi per Bellanova che viene anticipato in area di rigore.

31′ Palla di Tzolis fuori misura per i compagni di squadra.

29′ L’Atalanta deve essere più precisa per arrivare al gol.

27′ Inserimento di Ahanor, palla per Bernasconi che manca il cross.

25′ Potrebbe esserci un problema fisico per Bellanova.

23′ Punizione di Lookman sulla barriera.

21′ Lookman alza i giri del motore, punizione conquistata.

19′ Ci riprova Ederson ma non va, spinge ora la Dea

17′ Lookman per Ederson che non controlla in area di rigore.

15′ Sale ora il Brugge.

13′ Tzolis dalla distanza manda alto.

11′ Partita contratta fino a questo momento.

9′ Errore di Krstovic che regala palla al Brugge.

7′ Lungo possesso palla per l’Atalanta.

5′ Subito pressing offensivo dell’Atalanta.

3′ BERNASCONI subito destro potente che sfiora il secondo palo.

1′ Inizia la partita!

18.44 Tutto pronto per l’inizio del match.

18.41 Ingresso in campo dei giocatori, tutto pronto pe la partita.

18.37 L’Atalanta deve necessariamente vincere questa partita per guardare al meglio il futuro.

18.33 Ahanor dopo le belle prestazioni viene ancora confermato a sinistra nel terzetto difensivo.

18.28 Pasalic sarà il secondo trequartista accanto a Lookman.

18.24 Il giovane Bernasconi giocherà la sua seconda partita titolare in Champions League di seguito, dopo il debutto con il PSG.

18.20 La prima vera grande notizia è il ritorno dal primo minuto di Lookman e Ederson, due titolarissimi assenti per vari motivi da inizio stagione.

17.59 Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic; Lookman, Krstovic. All. Ivan Juric

BRUGES (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Sandra, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi. All. Nicky Hayen

17.58 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Atalanta-Brugge.

Il grosso 4-0 subìto dal PSG al ‘Parco dei Principi’ è stato oramai assorbito in fretta e furia dall’Atalanta, pronta a tornare sul terreno di gioco in Champions League nella seconda tornata della League Phase. Al ‘Gewiss Stadium’ c’è il Club Brugge, squadra già sfidato un anno fa e portatrice di molti ricordi tristi: gli artefici infatti furono proprio Vanaken e compagni a eliminare ai sedicesimi la squadra orobica, partite perse sia all’andata in Belgio (2-1) che al ritorno in Italia (1-3).

Lookman di ritorno va di nuovo in panchina, Scamacca non è ancora in grado di scendere in campo dall’inizio. Samardzic e Sulemana alle spalle di Krstovic sembra essere l’unica vera soluzione fattibile. Non ci sarà il forte ex di turno De Ketelaere infortunato, non ancora ristabilito completamente dall’infortunio rimediato a Parigi contro il PSG. Juric è intenzionato a confermare Ahanor nel terzetto difensivio, autore di una grandissima prova nel trio difensivo contro la Juventus: con lui Kossounou e Djimsiti sembrano i prescelti in mezzo, ma si valuta Hien. Zappacosta ancora titolare sulla corsia mancina, visto l’infortunio che ha colpito Zalewski.

La sicurezza di Mignolet tra i pali per il Club Brugge, con Ordonez (vicino all’Inter in ottica mercato) a guidare il reparto difensivo. Titolare inamovibile Aleksandar Stankovic, acquistato in estate proprio dai meneghini che potrebbero ricomprarlo entro i prossimi due anni. Tresoldi nel trio offensivo completato da Tzolis e Forbs.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric.

CLUB BRUGGE (4-2-1-3): Mignolet; Meijer, Mechele, Ordonez, Sabbe; Stankovic, Onyedika; Vanaken; Tzolis, Forbs, Tresoldi. All. Hayen.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Atalanta-Club Brugge, Champions League calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18.45 Buon divertimento!