LIVE Alcaraz-Fritz 6-4, 6-4, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: l’iberico supera il braccino a suo modo e vince un altro titolo!

Si chiude qui la DIRETTA LIVE della finale di Tokyo che incorona ancora Carlos ALCARAZ, il quale migliora ancora la percentuale di vittorie in finale (24 W e 7 L). Un saluto sportivo, domani la risposta di SINNER!

12:50 Purtroppo Fritz ha dovuto tirare vistosamente i remi in barca dopo che ha accusato un problema alla coscia destra, verosimilmente una contrattura. Statistiche comunque a favore di Alcaraz, che vince il 78% di punti con la prima in campo e il 43% sulla seconda, con entrambi che hanno fatto fatica a difenderla (41% per Fritz). Sei ace per uno, Fritz chiude il torneo a quota 63 ace.

12:48 INCREDIBILE! Con tre palle corte perfette chiude il torneo Carlos Alcaraz, che batte 6-4, 6-4 Taylor Fritz e vince un altro titolo in questa stagione clamorosa per lui.

40-30 Cosa ha giocato! Palla corta vincente a un millimetro dalla rete. Che fenomeno!

Seconda!!

30-30 Eccolo li. Ace sporco alla T! Che giocatore amici!

15-30 Si allarga di poco il dritto in recupero di Alcaraz. Ora deve tirare fuori il campione che è!

15-15 Clamorosa risposta di dritto vincente di Fritz!

Seconda

15-0 Mette a posto le idee Alcaraz, spinge di rovescio con margine e spezza le gambe al rivale con la smorzata.

5-4 ACE! E allora, a breve Alcaraz proverà di nuovo a chiudere.

40-15 Scappa la risposta ad Alcaraz.

30-15 Risposta nei piedi e punto diretto.

30-0 Gratuito di dritto Alcaraz.

15-0 Ace (62° del torneo).

5-3 Vediamo, intanto mette a segno un rovescio lungoriga meraviglioso.

30-40 Errore di rovescio, quasi da braccino di Alcaraz. Palla break che, differentemente da quella avuta sul 2-1 da Fritz, difficilmente rimetterà in ballo il parziale.

30-30 Stecca di dritto Alcaraz.

30-15 In rete il dritto difensivo. Meno due.

15-15 Non passa di dritto Fritz.

0-15 Inizia con un errore Alcaraz.

5-2 Vince un altro game Fritz. A breve chiuderà l’iberico con il servizio! O proverà a farlo.

40-30 Lungo il dritto.

40-15 Servizio e dritto.

30-15 Servizio e dritto.

15-15 Sbaglia di rovescio Fritz.

15-0 Prima vincente.

5-1 A quindici lo spagnolo.

40-15 Prima e comoda volèe.

30-15 Lungo il recupero di rovescio dell’USA.

15-15 Ace.

0-15 Risposta vincente Fritz.

1-4 Si, errore di dritto e altro break. Niente ritiro, trattandosi di una finale. Alcaraz a un passo dal titolo numero 8 a livello 500!

Seconda, ci siamo?

30-40 Servizio vincente.

15-40 Altro errore di dritto e due semi match point.

15-30 Impressionante passante slice in corsa, agguantato con la punta dell’attrezzo di Alcaraz.

15-15 Vola via il dritto di Fritz.

15-0 Prima vincente.

1-3 Servizio e maestosa volèe di dritto in controbalzo. Tutti a casa.

A-40 Vabbè, ACE.

40-40 Prima vincente. Discreto giocatore il murciano.

40-A Si allunga ed esce il comodo rovescio dopo la prima dello spagnolo. Concede la prima chance del match.

40-40 Bravo con il dritto in cross Fritz.

40-30 Ace.

30-30 Risposta profonda e angolata di rovescio dell’americano e punto!

30-15 Prima vincente.

15-15 Largo il dritto difensivo di Alcaraz.

15-0 Prima vincente slice.

2-1 A quindici Fritz!

40-15 Rosicchia un quindici Alcaraz.

40-0 Servizio e dritto.

30-0 Servizio e rovescio lungoriga.

15-0 Prima vincente.

2-0 Ace.

40-15 Largo il dritto dell’USA.

30-15 Largo il rovescio difensivo di Fritz.

15-15 Con il dritto Alcaraz.

0-15 Risposta nei piedi e dritto vincente Fritz.

1-0 Riga di Alcaraz con il dritto, potrebbe essere valsa il titolo!

30-40 Palla corta, pallonetto. Palla break.

30-30 Non risponde sulla seconda lo spagnolo.

15-30 Qui invece gran difesa di Fritz e alla fine cross di dritto a segno in corsa!

0-30 Non muove le gambe Fritz e sbaglia in uscita dal servizio.

0-15 Non arriva sul recupero corto di Alcaraz l’americano.

12:06 Iniziato il MTO!

12:05 Trattamento alla coscia destra Fritz.

Alcaraz-Fritz 6-4! A trenta tiene la battuta e chiude il parziale lo spagnolo, perfetto al servizio, un po’ meno in risposta ma comunque ha dominato il parziale d’apertura.

40-30 Risposta nei piedi a vanificare il serve&volley! Resta una palla set.

40-15 Palla corta e chiusura di volo.

30-15 Dritto inside in sulla riga.

30-0 Lungo il rovescio di Fritz.

15-0 Servizio vincente. Perfetto in battuta Alcaraz.

5-4 Ci voleva un gratuito orribile dopo il servizio di Fritz. Break Alcaraz!

30-40 Solita prima, solito punto.

15-40 E allora, diventano quindi 6 le chance di break totali costruite da Alcaraz. Manca solo la trasformazione.

15-30 Risposta nei piedi e punto Alcaraz. Il break è nell’aria comunque.

15-15 Impressionante rovescio vincente lungoriga dell’USA.

0-15 Largo il rovescio difensivo di Fritz, che parte di nuovo ad handicap.

4-4 Ace. Che fenomeno.

40-30 NOOO! Come ne esce lo spagnolo: rovescio lungoriga vincente mozzafiato dopo uno scambio da oltre 15 tiri!

30-30 Servizio vincente.

15-30 DOPPIO FALLO!

Seconda

15-15 Attenzione, si difende bene Fritz in controbalzo e poi raccoglie il non forzato del rivale.

15-0 Servizio vincente Alcaraz.

3-4 Servizio e smash di rimbalzo. Ritrova la prima Fritz e resta in vantaggio!

A-40 Prima a segno a 222km/h!

40-40 Risposta nei piedi, stecca Fritz.

Tante seconde

A-40 Gran contropiede di rovescio dell’USA.

40-40 Incredibile guizzo di Fritz con Alcaraz che aveva risposto lungoriga di rovescio ed era sceso. La volèe bastava che fosse indirizzata di là ed era break e anche set con ogni probabilità. Ha sbagliato la direzione e quindi siamo ancora nel 7° gioco.

40-A Clamoroso errore da vicino di Fritz che aveva fatto tutto bene. Palla break, la quarta del parziale.

40-40 Perfetta la smorzata di Alcaraz.

40-30 Ace, 60° del torneo!

30-30 Gran prima!

15-30 Eccolo! Il doppio fallo. Occhio, ancora problemi per l’USA.

15-15 Stavolta niente doppio fallo, entra la prima e chiude di dritto Fritz!

0-15 Attacca di rovescio dopo la risposta nei piedi e chiude con lo smash Alcaraz, ci riprova!

3-3 Servizio e dritto.

40-15 Doppio fallo.

40-0 ACE, primo di Alcaraz.

30-0 Prima vincente.

15-0 Prima vincente.

2-3 Clamorosa rimonta di Fritz nel gioco, ci sono però i demeriti di Alcaraz.

A-40 Speciale il passante in corsa di rovescio stretto dell’americano!

40-40 Anche l’approccio in slice esce!! Che errore!

30-40 Si è difeso sulla riga Fritz, poi gratuito grave di rovescio dello spagnolo.

15-40 Servizio vincente.

0-40 Dritto vincente dal centro. Ecco che Alcaraz inizia a imporre il suo predominio.

0-30 Doppio fallo. Gravissimo

0-15 Largo il dritto di Fritz.

2-2 Molto maturo Alcaraz, non perde la via e nonostante la risposta di Fritz lo chiama a rete e lo lobba col rovescio. Bravissimo!

Time Violation un po’ severo per Alcaraz, lo scambio era stato massacrante.

40-30 Era stato irreale il recupero in chop di Alcaraz, poi ha clamorosamente messo in rete una facilissima volèe di rovescio.

40-15 Con il rovescio rosicchia un punto Taylor.

40-0 NOOO che cosa ha tirato in cross di dritto l’iberico: fiammata pazzesca vincente sulla riga.

30-0 Servizio vincente.

15-0 In rete la difesa di dritto dell’USA.

1-2 Servizio, dritto.

40-30 Non ha risposto Alcaraz.

30-30 Altro punto clamoroso: palla corta millimetrica di Alcaraz e poi chiusura di volo.

30-15 Arriva e recupera in modo vincente Alcaraz sulla smorzata non eccezionale.

30-0 Ace (2°).

15-0 Servizio e dritto anomalo Fritz.

1-1 Palla corta vincente.

A-40 Esce di nulla il cross di dritto di Fritz.

Seconda

40-40 NOOO primizia di rovescio vincente lungoriga dopo il servizio. Dentro o fuori Alcaraz; Qui dentro!

30-40 Beh, che scambio ha giocato Taylor amici! Risposta sulla riga, controbalzo difensivo spaziale di Alcaraz ma l’americano è on fire e continua a smistare. Poi lungo di millimetri il lungoriga di rovescio dell’iberico: chance di break!

30-30 Largo il dritto difensivo di Alcaraz.

30-15 Lungo di poco il lob di Fritz.

15-15 Doppio fallo.

15-0 Servizio e dritto pauroso Alcaraz. Controbalzo pazzesco, che velocità di braccio ha questo campione!

0-1 Molto bene Fritz in avvio!

40-30 Prima vincente.

30-30 Doppio fallo.

30-15 Ace (56° del torneo).

15-15 Preso in velocità dal rovescio di Alcaraz l’USA.

15-0 Servizio e dritto.

Fritz al servizio

11:03 Alcaraz che ha un record di 7 vittorie e 3 sconfitte in carriera nelle finali nei tornei ATP 500. Fritz non perde da 6 partite, era il quarto di finale contro Nole Djokovic a New York. Poi 6 vittorie di fila tra esibizione in onore di Rod Laver (6-3, 6-2 la vittoria su Alcaraz) e Tokyo.

Giocatori in campo!

10:55 Il precedente della Laver Cup fa partire Fritz non troppo indietro rispetto al più titolato rivale. I due set a zero inflitti in USA pochi giorni fa daranno tuttavia grande motivazione al vincitore del Roland Garros e degli US Open, che ieri ha sofferto non poco per avere la meglio di Casper Ruud per 3-6, 6-3, 6-4.

10:51 E quindi, ci si giocano 200 punti basilari per la corsa al numero uno del mondo, riguardante l’iberico e Jannik SINNER: live sono 590 i punti di margine di Alcaraz, che può salire vincendo oggi a 790. L’azzurro domani però avrebbe la chance di avvicinarsi di nuovo nella finale di Pechino.

10:45 Ci siamo, 15′ e saranno in campo i due finalisti del 500 di Tokyo: Carlos ALCARAZ e Taylor FRITZ!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 500 di Tokyo (JPN) che vede di fronte Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, un ultimo atto di altissimo livello nella capitale giapponese.

Continua la sfida a distanza infrasettimanale tra i due più forti giocatori del mondo, che si sfidano non da troppo lontano ma comunque in due tornei differenti. Se Sinner ha quasi pareggiato la cambiale di 300 punti che difendeva, ecco che Alcaraz dovrà confermare il titolo vinto 12 mesi fa a Pechino se non vorrà perdere punti nei confronti del talento pusterese. Quest’ultimo vincendo il titolo incasserebbe 200 punti in più a quelli che scarta, mentre Alcaraz non può migliorare i 500 del 2024, ecco perché oggi si gioca tanto.

Il n.3 del mondo sostanziale, ancor che non ancora nella classifica ATP, è Taylor Fritz. L’americano è l’unico in grado di tenere il passo dei due grandi rivali della generazione corrente, con buona pace di Zverev. L’ultimo giocatore a battere Alcaraz, seppur in via non ufficiale e alla Laver Cup, è proprio il californiano: lo fece con un 2-0 che impressionò. Quest’oggi è difficile ipotizzare un’altro match a senso unico nelle casse USA, ma sicuramente lo spettacolo sarà di primo livello, come lo è stato anche nella bellissima semifinale di ieri tra l’iberico e Ruud.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della finale dell’ATP 500 di Tokyo (JPN) che vede di fronte Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, ultimo atto che partirà alle 11:00 italiane, nella magica notte giapponese: vi aspettiamo!