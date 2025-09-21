L’Italia chiude i Mondiali con la 4×400 donne: la composizione della staffetta, c’è un cambio con una specialista degli 800

L’Italia sarà protagonista nella giornata conclusiva dei Mondiali 2025 di atletica soltanto con la 4×400 femminile. La staffetta del miglio si è qualificata con il secondo tempo di ripescaggio, chiudendo al quarto posto nella prima batteria con il crono di 3:24.71, alle spalle di Giamaica (3:22.77), Norvegia (3:23.84) e Polonia (3:24.39). Dall’altra serie sono state promosse USA (3:22.53), Belgio (3:23.96), Paesi Bassi (3:24.03) e la ripescata Francia (3:24.33).

La nostra Nazionale non nutre particolari velleità di medaglia e nei fatti il bottino di sette allori conquistati a Tokyo non dovrebbe essere incrementato. L’obiettivo concreto sembra essere il quinto posto e soprattutto il record italiano, in modo da chiudere in bellezza la spedizione nella capitale giapponese. Per l’occasione è stato operato un cambio in seno alla formazione rispetto a quanto visto nel turno preliminare di ieri.

In terza frazione vedremo all’opera Eloisa Coiro, che ha raggiunto le semifinali degli 800 metri e non è andata lontana dall’atto conclusivo. La 24enne laziale prenderà il posto di Alessandra Bonora, per il resto tutto invariato: Anna Polinari al lancio per consegnare il testimone a Virginia Troiani, chiusura nelle mani di Alice Mangione.

FORMAZIONE ITALIA 4X400 FEMMINILE, FINALE MONDIALI ATLETICA

Anna Polinari, Virginia Troiani, Eloisa Coiro, Alice Mangione