Laver Cup 2025: Michelsen e Opelka sostituiscono Shelton e Paul

Doppio cambio nelle file del Team World nella prossima edizione di Laver Cup, che si giocherà a San Francisco (California) e non vedrà, per la prima volta, la presenza di Bjorn Borg e John McEnroe come capitani, sostituiti rispettivamente da Yannick Noah e Andre Agassi.

In particolare, a dare forfait per l’evento sono i due beniamini USA Ben Shelton e Tommy Paul. L’uno si è infortunato alla spalla nel terzo turno degli US Open contro il francese Adrian Mannarino, l’altro è anch’egli uscito non esattamente a posto dopo le due battaglie contro il portoghese Nuno Borges e il kazako Alexander Bublik.

Al loro posto ci sono Alex Michelsen e Reilly Opelka. Sia l’uno che l’altro sono usciti presto a New York, ma con destini diversi. Michelsen, infatti, è stato sconfitto dall’argentino Francisco Comesana (e non era così pronosticata la cosa), mentre per Opelka è arrivata l’uscita di scena contro Carlos Alcaraz.

Il resto del Team World è composto da Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Francisco Cerundolo e Joao Fonseca. Per l’Europa vedremo in campo Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik e Flavio Cobolli. Appuntamento dal 19 al 21 settembre.