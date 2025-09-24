LA VERA ITALIA! Belgio ridimensionato, gli azzurri dominano e accedono in semifinale ai Mondiali!

L’Italia ha travolto il Belgio con un perentorio 3-0 (25-13; 25-18; 25-18) e si è qualificata alle semifinali dei Mondiali 2025 di volley maschile. La nostra Nazionale ha chiuso i conti in ottanta minuti di gioco, sciorinando una superiorità schiacciante sul campo di Pasay City (Manila, Filippine) e riscattando la sconfitta rimediata settimana scorsa al tie-break nello scontro diretto della fase a gironi. I Campioni del Mondo in carica hanno voltato pagina e hanno ampiamente giganteggiato contro i Red Dragons, operando un deciso cambio di ritmo e intensificando la caratura del proprio gioco.

Che gli azzurri avessero svoltato si era capito tra la sfida da dentro o fuori con l’Ucraina nell’ultimo match della fase a gironi e l’ottavo di finale contro l’Argentina (entrambi vinti per 3-0), ma oggi gli uomini del CT Fefé De Giorgi hanno dato vita a un ulteriore step tecnico e mentale: più intensità offensiva, migliore tenuta difensiva, servizio più ficcante e muro solido per frenare ogni velleità del sestetto guidato da coach Emanuele Zanini, oggi davvero incapace di contrastare i detentori del titolo iridato e rimasto in balia degli avversari per l’intera durata di un confronto a senso unico.

L’Italia ha preso il largo fin dalle prime battute del set d’apertura, ha fatto la differenza nella fase centrale del secondo parziale e poi è uscita di forza nella terza frazione. La nostra Nazionale tornerà in campo sabato 27 settembre (o alle ore 08.30 o alle ore 12.30, il programma dettagliato verrà diffuso prossimamente) per fronteggiare la vincente del confronto tra Polonia e Turchia, previsto alle ore 14.00 odierne: andrà in scena il replay delle finali dei Mondiali 2022 (vinta dagli azzurri), degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League (vinte dai biancorossi), oppure ci sarà l’inattesa sfida con la rivelazione anatolica?

Prestazione di grande impatto da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (11 punti, 4 ace), affiancato di banda da Mattia Bottolo (10). Il centrale Roberto Russo si è scatenato a più riprese (11 punti, 4 muri), spalleggiato sottorete da Giovanni Gargiulo (5). Il bomber Yuri Romanò ha risposto presente quando è stato chiamato in causa (7 punti) sotto la regia del capitano Simone Giannelli (4), ottima prova del libero Fabio Balaso. Tra le fila del Belgio i migliori sono stati l’opposto Ferre Reggers (13 punti) e il martello Sam Deroo (11), che hanno provato a controbattere in attacco ma sulla lunga distanza non hanno potuto nulla.

LA CRONACA DI ITALIA-BELGIO

L’Italia mette subito il turbo e sul 4-4 del primo set piazza un pesante parziale di 5-0: errori di Reggers al servizio e di Desmet in diagonale, mani fuori di Bottolo in contrattacco, muro di Giannelli su Desmet e ace di Romanò per il 9-4. I Campioni del Mondo continuano a spingere sull’acceleratore con il muro di Gargiulo su Reggers, un mani fuori di Michieletto e un ace di Gargiulo per il 15-7. C’è soltanto una squadra in campo e si tocca addirittura il +10 dopo un contrattacco di Michieletto e un tocco di seconda di Giannelli (18-8). A quel punto bisogna soltanto amministrare, c’è spazio per una sassata di Romanò e un ace di Michieletto prima della chiusura di Russo con un primo tempo.

La nostra Nazionale continua il proprio forcing anche in avvio di second set, Giannelli va a segno di seconda in un paio di occasioni e Reggers sbaglia la parallela (4-1). Russo stampa la pipe di Deroo, Rotty attacca lungo e Michieletto trova l’ace del 7-2. I Red Dragons provano a rimanere in scia con Deroo (7-5), ma Russo fa la differenza con un primo tempo e un ace e poi arriva il primo tempo di Gargiulo per il 10-6. Deroo tiene a galla il Belgio (12-10), poi prova a svegliarsi anche Reggers ma gli azzurri conservano il margine (14-11) e allungano con una parallela di Romanò e un contrattacco di Michieletto dopo una bella difesa di Bottolo (16-11). Romanò sale in cattedra con un micidiale diagonale, Reggers commette un errore offensivo e Michieletto stampa il 19-12 in pipe. I Red Dragons tentano un mini recupero, che si ferma sul 23-18: errore di Deroo al servizio e muro di Russo su Reggers per chiudere i conti.

Terzo set equilibrato fino al 10-10, poi l’allungo dell’Italia: parallela larga di Deroo, ace di Michieletto, muro di Russo su Deroo, stoccata di Bottolo a rete (per il 14-10). Gli azzurri conservano il margine, poi il micidiale uno-due con l’ace di Michieletto e il contratto di Bottolo dopo due difese di Giannelli, la chiusura arriva con un ace di Russo.