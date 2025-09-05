Judo, Savita Russo è oro nei -63 kg agli Europei juniores di Bratislava. Bronzi per Tavoletta e Ondei

Seconda giornata di grande rilievo negli Europei juniores di judo per l’Italia. Sui tatami della Gopass Arena di Bratislava (Slovacchia), dopo i ben cinque podi del day-1, sono arrivati altri tre piazzamenti nella top-3 della rassegna continentale giovanile.

Savita Russo ha esaltato nel suo incedere nella categoria dei -63 kg femminili. Un percorso magistrale, battendo in serie la slovena Mazouzi, la turca Oruc e in semifinale la francese Boursas. Sfide nelle quali Savita ha fatto la differenza col suo uchi-gari. Nella finale per l’oro la tedesca Bauer era intenzionata a difendere il titolo dell’anno passato. Tuttavia, dopo poco più di 60″, il tutto si era deciso in favore di Russo. Grazie a un o-soto-gari il sipario è calato.

Nei -73 kg Lucio Tavoletta ha conquistato il bronzo. Dopo aver sconfitto al primo turno lo slovacco Hager e il tedesco Akoto, nei quarti di finale c’è stata la resa contro il georgiano Goginashvili, in un match di alti contenuti tecnici. Tavoletta ha saputo farsi strada nei recuperi, prevalendo contro l’azero Yusubov e poi spuntandola nella finale per il terzo gradino del podio contro il britannico Levy.

Altro bronzo di giornata è stato quello di Serena Ondei nei -70 kg. Messo alle spalle il confronto con la russa Antonova, nei quarti di finale la svizzera Fohouo (campionessa d’Europa in carica) si è rivelata superiore. Nei recuperi c’è stata la reazione contro la polacca Glubliak, sublimata dalla vittoria per il bronzo contro la francese Tarbes-Takam.