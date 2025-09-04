Judo
Judo, Italia pigliatutto agli Europei Junior! 5 medaglie in un giorno, trionfano Stella e Terranova
Va in archivio una prima giornata da fuochi d’artificio per l’Italia ai Campionati Europei Junior 2025 di judo, in corso di svolgimento a Bratislava fino a domenica 7 settembre. La spedizione azzurra in Slovacchia si apre infatti con la conquista di cinque podi (due ori, due argenti e un bronzo) e la leadership provvisoria nel medagliere della rassegna continentale Under 21.
Impossibile non cominciare dalla categoria -52 kg, in cui è andato in scena per la prima volta nella storia a livello femminile un derby italiano con in palio la medaglia d’oro agli Europei Junior. Alla fine è stata Gaia Stella ad ottenere il titolo continentale battendo al Golden Score la connazionale Ilaria Finestrone (argento) dopo aver vinto in precedenza tre incontri per punteggio tecnico.
Il secondo sigillo del day-1 è arrivato nei -57 kg con Michela Terranova, che si conferma dunque per il secondo anno di fila sul podio europeo U21 dopo il bronzo di un anno fa a Tallinn, rendendosi protagonista di un percorso esaltante culminato con la vittoria per waza-ari al Golden Score sulla francese Emma Melis in finale. Da registrare, sempre in campo femminile, anche il terzo posto di Sofia Mazzola (già argento a The Hague 2023) nei -48 kg con sconfitta in semifinale contro la tedesca Helen Habib e successo nello spareggio per il bronzo contro la turca Zilan Ertem.
Bel Paese competitivo anche sul versante maschile con il prezioso argento di Francesco Sampino nei -60 kg, perdendo la finalissima contro il forte azerbaigiano Nihad Mamishov dopo essersi aggiudicato tre match di spessore. Eliminati prima dei quarti di finale Rebecca Valeriani nei -48 kg, Federico Ninfo e Alessandro Bicorgni nei -66 kg.
Di seguito il riepilogo dei podi della prima giornata degli Europei Junior 2025 di judo:
-48 kg F
1 Diaz Hernandez (Esp)
2 Habib (Ger)
3 Mazzola (Ita) e Barabash (IJF)
-52 kg F
1 Stella (Ita)
2 Finestrone (Ita)
3 Szabo (Hun) e Savic (Srb)
-57 kg F
1 Terranova (Ita)
2 Melis (Fra)
3 Gureva (IJF) e Zakroisky (Isr)
-60 kg M
1 Mamishov (Aze)
2 Sampino (Ita)
3 Ray (Fra) e Dijol (Fra)
-66 kg M
1 Musayev (Aze)
2 Renard (Fra)
3 Imranov (Aze) e Polikevicius (Ltu)