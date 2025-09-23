Judo, i convocati dell’Italia per i Mondiali Junior. 17 azzurrini attesi a Lima dopo un Europeo da record

Archiviata un’edizione da record degli Europei Junior con un bottino di nove podi ed il primo posto nel medagliere, l’Italia si sta preparando in vista dei Mondiali Under 21 di judo che si terranno a Lima (in Perù) da domenica 5 a mercoledì 8 ottobre. Dopo gli ottimi risultati della rassegna continentale, c’è grande attesa per quello che potrà ottenere questo gruppo azzurro nell’evento più importante della stagione per gli juniores.

La spedizione tricolore in Sudamerica dovrebbe essere composta da 17 atleti nelle categorie individuali, quindi uno in meno rispetto al contingente massimo a disposizione. Confermati quasi per intero i protagonisti degli ultimi Europei di categoria a Bratislava, tra cui i quattro campioni continentali Cristiano Mincinesi (-90 kg), Gaia Stella (-52 kg), Michela Terranova (-57 kg) e l’olimpionica di Parigi 2024 Savita Russo (-63 kg).

Ad oggi gli altri azzurrini iscritti al Mondiale di Lima sono Francesco Sampino (60 kg), Federico Ninfo (66 kg), Alessandro Bicorgni (66 kg), Lucio Tavoletta (73 kg), Federico Bosis (73 kg), Simone Covi (81 kg), Saba Aleksanovi (81 kg) al maschile e Sofia Mazzola (48 kg), Rebecca Valeriani (48 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Serena Ondei (70 kg), Sara Virgilio (70 kg) e Cinzia Caponetto (78 kg) al femminile.

Di seguito la lista completa degli italiani selezionati per le categorie individuali ai Mondiali Junior 2025 di judo a Lima.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI JUNIOR JUDO 2025

FEMMINILE:

Sofia Mazzola (48 kg), Rebecca Valeriani (48 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Gaia Stella (52 kg), Michela Terranova (57 kg), Savita Russo (63 kg), Serena Ondei (70 kg), Sara Virgilio (70 kg), Cinzia Caponetto (78 kg).

MASCHILE:

Francesco Sampino (60 kg), Federico Ninfo (66 kg), Alessandro Bicorgni (66 kg), Lucio Tavoletta (73 kg), Federico Bosis (73 kg), Simone Covi (81 kg), Saba Aleksanovi (81 kg), Cristiano Mincinesi (90 kg).