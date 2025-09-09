IVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita, corpo a corpo tra Vingegaard e Almeida o fuga?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sedicesima tappa della Vuelta a España 2025 Il percorso odierno prevede 167.9 km con la partenza da Poio e l’arrivo a Mos.Castro de Herville. Una tappa questa che sembra sorridere alla fuga, con gli uomini di classifica che difficilmente si muoveranno a causa di un’ultima salita non troppo impegnativa.

Dopo una seconda settimana veramente dura i corridori si apprestano ad entrare dentro l’ultima settimana di corsa che presenta due tappe di montagna tra oggi e domani. Nella tappa di giovedì, invece, ci sarà la temutissima cronometro di 27 km a Valladoid che potrebbe rimischiare le carte in vista dell’ultimo giorno molto impegnativo che sarà sabato. Saranno 2 le tappe dedicate ai velocisti, quella di venerdì e quella finale di domenica a Madrid

Nella tappa odierna saranno 4 i Gran Premi della Montagna (GPM) che verranno affrontati. Il primo, di terza categoria, è l’Alto San Antonino di 9 km al 4% medio, che verrà affrontato dopo 83 km. A 70 km dalla conclusione i corridori affronteranno la salita più dura della giornata: l’Alto da Groba (prima categoria) di 11.3 km al 5.4% medio. Le ultime due salite sono entrambe di 2° categoria, la prima è la Prado di 4.3 km al 8.9% medio. L’ascesa finale, l’Alto Castro de Herville, misura 8.2 km con una pendenza media del 5.2%. Quest’ultima è una salita molto irregolare, con i primi 3 km molto duri che presentano la pendenza massima del 13%. I corridori affronteranno poi 4 km con pendenze più lievi che li porteranno all’ultimo km e mezzo con i primi 500 metri al 9%. L’ultimo km sarà di nuovo molto semplice fino ai -200 metri dove una rampa al 10% porterà i corridori sul traguardo.

I favoriti della tappa odierno sono sicuramente da ricercare nella fuga che si formerà nella giornata. I principali indiziati per la vittoria finale sono Jay Vine, Juan Ayuso e Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG), i tre corridori del team emiratino hanno già dimostrato un livello superiore rispetto agli altri nelle tappe di montagna, se uno di loro dovesse entrare nella fuga sarebbe il candidato principale per la vittoria. Altri corridori da tenere in considerazione sono Bob Jungels (INEOS Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Eddie Dumbar (Jayco AlUla), David Gaudu (Groupama – FdJ), già vincitore nella tappa di Ceres, e i nostri Marco Frigo (Israel-Premier Tech) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che ha già all’attivo due piazzamenti di tappa in questa Vuelta. Meno quotato è invece l’arrivo dei big, se però dovessero essere loro a contendersi la vittoria Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) e Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), sarebbero i due favoriti principali.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Vuelta a España 2025 che parte da Poio e arriva a Mos.Castro de Herville di 167.9 km. La partenza è prevista per le 13:05. Buon divertimento!