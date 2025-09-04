Italia-Svizzera oggi, Europei hockey pista 2025: orario, programma, tv, streaming

Mercoledì 3 settembre, alle ore 20.00, l’Italia inizierà a giocarsi il tutto per tutto agli Europei 2025 di hockey su pista, in corso di svolgimento a Paredes: inizia la fase ad eliminazione diretta subito con un quarto di finale da decifrare.

Di fronte vi sarà una Svizzera abbordabile sulla carta, ma che nasconde diverse insidie visto che gli elvetici, pur avendo fatto finora parte del Girone B sono ancora imbattuti: 3 partite e 3 pareggi sin qui. Punti di forza dei rossocrociati saranno sicuramente Lorenzo Rui, 3 reti per lui fino a qui, e Mattia Bigiotti, giocatore di chiare origini italiane. In palio c’è un posto per le semifinali: ad attendere italiani o svizzeri vi sarà una tra Francia e Germania, con i transalpini naturali favoriti.

Il match valido per i quarti di finale degli Europei 2025 di hockey su pista fra Italia e Svizzera, in programma quest’oggi – 4 settembre – inizierà alle ore 12.00. La partita sarà visibile in diretta streaming su World Skate Europe TV. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale dell’incontro.

CALENDARIO EUROPEI HOCKEY PISTA 2025

Giovedì 4 settembre – Paredes (Portogallo)

Ore 12.00 Italia-Svizzera – Diretta streaming su World Skate Europe TV

PROGRAMMA EUROPEI HOCKEY PISTA : DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: World Skate Europe TV

Diretta Live testuale: OA Sport.