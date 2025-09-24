Italia-Polonia finale anticipata ai Mondiali di volley? Azzurri sfavoriti dal pronostico, ma possono provarci

Italia-Polonia ha ormai assunto i connotati della grande classica della pallavolo internazionale, visto che si è praticamente sempre giocati nelle fasi calde delle competizioni di maggior rilievo nelle ultime stagioni: finale dei Mondiali 2022 (vinta dagli azzurri), atti conclusivi degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League (vinte dai biancorossi). Il testa a testa godrà di un nuovo capitolo nella giornata di sabato 27 settembre, quando si disputerà la semifinale dei Mondiali 2025 sul campo di Pasay City (Manila, Filippine).

La nostra Nazionale partirà sfavorita nel pronostico, visto anche quello che era successo a inizio agosto, quando la Polonia dominò in lungo e in largo il match che metteva in palio la Nations League. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi dovranno dimenticarsi quello svarione e ripartire da zero, con la consapevolezza di potersela giocare e di guadagnarsi il diritto di proseguire il proprio cammino. Nei fatti si tratta di una finale anticipata, visto che dall’altra parte del tabellone le protagoniste sembrano essere un gradino sotto.

USA-Bulgaria e Iran-Cechia animeranno quel lato, ma Italia e Polonia appaiono più forti e così il testa a testa di sabato avrà un peso specifico ancora più alto di una semifinale. Le nette affermazioni dei polacchi negli ultimi due scontri diretti di maggiore rilievo fanno pendere la bilancia da una parte, ma i Campioni del Mondo in carica hanno alzato il ritmo nelle ultime tre partite (Ucraina, Argentina, Belgio) e sembrano avere ritrovato la fiducia dei giorni migliori.

Servirà una grande difesa, ma soprattutto bisognerà picchiare al servizio per complicare il lavoro di Wilfredo Leon e Kamil Semeniuk, martelli di grandi talento che sono in grado di fare la differenza. Attenzione a un bomber di razza come Bartosz Kurek, uomo che può fare male con la sua continuità offensiva.