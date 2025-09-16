Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

Oggi, martedì 16 settembre, a partire dalle ore 11.00 italiane, a Shenzhen, in Cina, si apriranno le Finals della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: nel primo tie dei quarti di finale si affronteranno l’Italia, detentrice del trofeo, e la Cina, Paese ospitante.

A partire dalle ore 11.00 italiane si disputerà il primo singolare (tra le numero 2), mentre a seguire sarà la volta del secondo singolare (tra le numero 1), infine, soltanto in caso di 1-1, a seguire, si disputerà il doppio decisivo. Le scelte dei capitani saranno rese note a circa un’ora dall’inizio del primo incontro.

La sfida dei quarti di finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX e supertennis.tv/live-streaming, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutti gli incontri tra Italia e Cina.

CALENDARIO BJK CUP FINALS 2025

Martedì 16 settembre – Shenzhen (Cina)

Italia-Cina (Quarti di finale)

I nomi delle giocatrici in campo si conosceranno un’ora prima dell’inizio del primo match

Dalle ore 11.00 italiane

Primo singolare (tra le numero 2) – Diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv)

A seguire

Secondo singolare (tra le numero 1) – Diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv)

A seguire (soltanto in caso di 1-1)

Doppio decisivo (eventuale) – Diretta tv su SuperTennis HD e SuperTennis Plus (con smart tv)

