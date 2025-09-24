Italia-Belgio oggi, Mondiali volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 24 settembre (ore 09.30) si gioca Italia-Belgio, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver superato la fase a gironi con qualche tentennamento, vincendo lo “spareggio” con l’Ucraina, e aver travolto l’Argentina con un perentorio 3-0 agli ottavi di finale, la nostra Nazionale tornerà in campo a Manila (Filippine) per una nuova sfida da dentro o fuori contro i Red Dragons. Si tratterà di una rivincita della sfida persa al tie-break nella fase a gironi dopo aver rimontato da 0-2.

I Campioni del Mondo in carica incroceranno l’imbattuto sestetto di coach Emanuele Zanini, reduce dal successo per 3-0 contro la Finlandia: gli azzurri hanno tutte le carte in regola per prendersi la rivincita e proseguire la loro avventura in questa rassegna iridata, ma non dovranno sottovalutare un avversario che ha dimostrato di essere in ottima forma e di poter firmare il colpaccio. In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Turchia (i biancorossi partiranno favoriti).

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete spiccano l’opposto Ferre Reggers e lo schiacciatore Sam Deroo, ma attenzione anche al palleggiatore Stijn D’Hulst, all’altro martello Seppe Rotty, ai centrali Pieter Coolman e Wout D’Heer.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, MONDIALI VOLLEY OGGI

Mercoledì 24 settembre

Ore 09.30 Italia vs Belgio – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.