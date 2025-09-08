Isreale-Italia oggi, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Se non è un’ultima spiaggia, poco ci manca. L’Italia del nuovo CT Gennaro Gattuso torna in azione stasera sul campo neutro di Debrecen (in Ungheria) alle ore 20.45 contro Israele per una fondamentale partita di qualificazione ai Campionati Mondiali 2026 di calcio. Per gli Azzurri sarà il quarto impegno del girone dopo la brutta sconfitta in Norvegia e le vittorie casalinghe sulle modeste Moldavia ed Estonia.

L’esame odierno rappresenta uno scontro diretto cruciale per il secondo posto del gruppo I (che garantirebbe perlomeno l’accesso ai playoff), nella speranza di continuare ad inseguire la Norvegia capolista e giocarsi fino in fondo il pass diretto per la Coppa del Mondo. Donnarumma e compagni occupano attualmente la terza posizione in classifica con 6 punti, a -3 da Israele e a -6 dalla Norvegia avendo però disputato una gara in meno rispetto alle prime due della graduatoria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Israle-Italia, quarto impegno degli Azzurri nel girone di qualificazione per i Mondiali di calcio. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ISRAELE-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Lunedì 8 settembre

Ore 20.45 Israele vs Italia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA ISRAELE-ITALIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ISRAELE-ITALIA

ISRAELE (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Do Peretz, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Baribo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.