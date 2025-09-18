Il tabellone dell’Italia ai Mondiali di volley 2025: trappola Argentina e il sogno di una rivincita

L’Italia è riuscita a superare la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile, sconfiggendo l’Ucraina in un vero e proprio dentro o fuori: gli azzurri erano obbligati ad avere la meglio sui gialloblù, dopo aver perso al tie-break contro il Belgio, e sono riusciti a imporsi con un secco 3-0, meritandosi così l’approdo agli ottavi di finale della rassegna iridata. La nostra Nazionale ha concluso la Pool F al secondo posto e ora incrocerà l’Argentina, prima classificata nel gruppo C dopo aver prevalso contro Finlandia e Francia al tie-break.

Quale sarà il cammino dei Campioni del Mondo in carica a Manila? Come si svilupperà il tabellone dell’Italia ai Mondiali di volley maschile? Il primo ostacolo sarà rappresentato dall’Albiceleste nel match in programma domenica 21 settembre (ore 09.30): dall’altra parte della rete ci sarà una rivale decisamente insidiosa, capace di giocare una pallavolo molto veloce e che si distingue sempre per il proprio agonismo, oltre che per una spiccata caparbietà sottorete.

L’uomo di riferimento del sodalizio sudamericano è il palleggiatore Luciano De Cecco, ma andranno marcati con attenzione anche gli attaccanti Vicentin, Palonsky e Kukartsev e il capitano Loser, un centrale di lunga esperienza che ruggisce a suon di muri. In caso di passaggio del turno, l’Italia affronterà ai quarti di finale la vincente di Belgio-Finlandia: ci sarà una rivincita contro i Red Dragons oppure un inatteso duello con il sestetto nordico che è riuscito nell’impresa di battere la Francia?

Il sogno di una rivincita contro la formazione di coach Emanuele Zanini è vivo in seno alla nostra Nazionale, uscita sconfitta per 3-2 contro il bomber Ferre Reggers e il martello Sam Deroo: i belgi sono in ottima forma, ma non rappresentano un avversario insormontabile. L’Italia si è ritrovata in uno spicchio non così impossibile e l’approdo in semifinale è tutt’altro che fuori portata, anche se a quel punto si alzerebbe un Everest visto che ci sarebbe il concreto rischio di una sfida ad altissima tensione con la Polonia.

La corazzata biancorossa ha travolto l’Italia nell’atto conclusivo dell’ultima Nations League, ha primeggiato nel proprio girone (pur cedendo un set all’Olanda) e i prossimi passi sembrano essere decisamente semplici per Wilfredo Leon e compagni: l’ottavo di finale contro il Canada (comunque da prendere con le pinze) e poi la vincente di Turchia-Paesi Bassi, di sicuro non delle teste di serie in questa rassegna iridata.

L’eventuale finale sarebbe contro chi proverrà dall’altra parte del tabellone, dove regna l’equilibrio: la Serbia e l’Iran daranno vita a una sfida incandente per meritarsi la rivelazione Cechia (favorita sulla Tunisia), mentre gli USA sono attesi dal sempre impegnativo ottavo con la Slovenia e poi verosimilmente dall’arrembante Bulgaria (favorita contro il Portogallo).

TABELLONE ITALIA MONDIALI VOLLEY

Ottavi di finale: vs Argentina

Quarti di finale: vs vincente Belgio-Finlandia

Semifinale: vs Polonia-Canada/Turchia-Paesi Bassi

Finale: vs Serbia-Iran vs Cechia-Tunisia / USA-Slovenia vs Bulgaria-Portogallo