Golf, il canadese Hughes svetta dopo il primo round del Procore Championship

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di gara aprendo le danze nel Procore Championship (montepremi 6m milioni di dollari). L’evento nato nel 2007 e conosciuto negli anni con il nome di Fortinet Championship e Safeway Open vede al comando Mackenzie Hughes. Il canadese svetta dopo la prima giornata grazie ad un superbo round a -9 (63 colpi) nel quale ha messo a segno ben 11 birdie al cospetto di soli due boogey.

Per il nordamericano una lunghezza di margine sugli statunitensi Ben Griffin e Matt McCarthy, seguiti a -7 dai connazionali Russell Henlay e Lanto Griffin. Classifica cortissima dopo il primo giro con ben 66 golfisti capaci di esordire con punteggi al di sotto del par. Sesta piazza in solitaria con il punteggio di -6 per l’americano Anders Albertson, che precede di un colpo altri golfisti made in USA. Settima posizione infatti per Taylor Montgomery, J.J. Spaun e Jackson Koivun.

Sul percorso par 72 del Silverado Country Club (North Course) di Napa (California, Stati Uniti d’America) a chiudere la top ten in decima posizione con lo score di -4 troviamo un folto gruppetto composto dall’argentino Emiliano Grillo, dal tedesco Thomas Rosenmuller, dal filippino Rico Hoey, e dagli statunitensi Sahith Theegala, Troy Merritt, Matt Kuchar, Austin Eckroat, Vince Covello, Jonathan Byrd ed Akshay Bhatia.

Primo round anonimo per il vincitore della passata edizione. Patton Kizzire è infatti 67° dopo aver chiuso le 18 buche inaugurali alla pari con il par. L’americano dovrà cambiare marcia questa sera in primis per evitare il taglio, poi per cercare di accorciare il gap rispetto alla zona calda della classifica in ottica back-to-back. Nella serata italiana spazio alla seconda tornata che ci proietterà al fatidico cut.