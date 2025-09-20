F1: Verstappen centra la pole dopo delle qualifiche pazze a Baku, Antonelli in seconda fila. Disastro Ferrari

Disastro Ferrari a Baku. Dopo un venerdì al vertice ed un sabato mattina discreto, la Rossa è scivolata fuori dalle posizioni che contano in occasione delle qualifiche valide per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settima sul tracciato di cittadino della capitale azera. Lewis Hamilton, ieri dominante, non è riuscito a staccare il pass per il Q3, mentre nell’ultimo segmento Charles Leclerc è andato a muro, sintesi di un turno davvero complicato, in cui vento e pioggia hanno messo a dura prova la resistenza dei protagonisti, complici instabilità e numerose bandiere rosse, ben sei.

Ma andiamo con ordine. Dopo aver passato il Q1, l’ex Campione del Mondo è apparso – così come il compagno di squadra – in grande difficoltà, soffrendo in particolar modo le temperature basse. Un elemento confermato anche dai tempi. A cinque minuti dalla fine del Q2 il britannico si è dovuto accontentare soltanto dell’ottava piazza con 1:42.824, migliorandosi poi di pochissimo nelle battute finali con appena 1:42.183. Sulla graticola, Sir Lewis ha poi rinunciato probabilmente per mancanza di benzina al giro finale, non passando così il taglio.

Leclerc invece, che è passato all’ultimo atto con il sesto tempo, si è reso artefice di un errore in frenata all’entrata di curva 15, sbattendo così contro il muro e uscendo di scena. Dopo una lunga pausa, prolungata anche da qualche goccia di pioggia, la sessione è ricominciata con un Carlos Sainz (Williams) abile a stampare il miglior crono prima dell’interruzione, per poi stopparsi nuovamente a causa di un altro incidente, stavolta di Oscar Piastri, finito anche lui a muro in curva 3.

Nei 3 minuti e 41 secondi rimanenti alla fine la spunta il pilota con i nervi più saldi, ovvero Max Verstappen che non sbaglia niente, compie il giro perfetto e strappa la pole position con il tempo di 1:41.117, condividendo la prima fila con il già citato Carlos Sainz, secondo a +0.478. Terzo posto per un sorprendente Liam Lawson (Racing Bulls), pronto a partire dalla seconda fila con un gap di +0.590 affiancandosi alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, quarto a +0.600.

Terza fila poi per George Russell (Mercedes), quinto a+ 0.953, e per Yuki Tsunoda (Red Bull). Lando Norris (McLaren) invece non ha saputo approfittare del clamoroso colpo di scena dell’australiano, piazzandosi soltanto al settimo posto con +1.122 davanti a Isack Hadjar (Racing Bulls), ottavo a +1.225. Piastri partirà quindi dalla nona piazza, Leclerc dalla decima, Hamilton dalla dodicesima. Domani sarà battaglia.