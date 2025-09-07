F1 oggi in tv, GP Italia 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 7 settembre, andrà in scena il GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Monza si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

La Ferrari si augura di trovare coi propri piloti un buono start. Charles Leclerc e Lewis Hamilton saranno chiamati a una super prestazione, sfruttando la grande velocità in rettilineo delle monoposto di Maranello. Vero è che poi bisognerà fare i conti con il rendimento delle gomme e questo aspetto potrebbe essere un problema per il Cavallino Rampante.

Max Verstappen vorrà far valere la propria posizione di leader, dopo la pole-position di ieri. L’alfiere della Red Bull ha saputo fare la differenza, mettendosi dietro le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. Vedremo se l’olandese saprà replicare nei 53 giri in programma.

Il GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la diretta della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

F1 OGGI IN TV

Domenica 7 settembre

Ore 15.00 F1, Gara (53 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8.

PROGRAMMA GP ITALIA F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), TV8

Diretta streaming: SkyGo e NOW, TV8.it

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Domenica 7 settembre

Ore 15.00 F1, Gara (53 giri) – Diretta tv in chiaro.