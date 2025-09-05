F1 oggi in tv, GP Italia 2025: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 5 settembre, prende il via il fine-settimana del GP d’Italia, sedicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Monza assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2.

Le Ferrari saranno le osservate speciali. Nell’appuntamento di casa ci si aspetta tanto dalle monoposto del Cavallino Rampante. Nell’ultimo round in Olanda il doppio ritiro delle Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton è stato un risultato particolarmente negativo. Nel Tempio della velocità si andrà a caccia di un riscatto.

Favorite d’obbligo le McLaren. Finora, le vetture di Woking hanno dominato la scena in questo campionato e il confronto interno per l’iride tra l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris tiene banco. Lo zero di quest’ultimo a Zandvoort (ritiro per un problema tecnico della monoposto) ha permesso all’aussie di portare il proprio margine a 34 lunghezze, un tesoretto che inizia a essere interessante.

La prima giornata di prove libere del GP d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

