F1, Leclerc in scia a Norris nella FP3 di Monza. Equilibrio assoluto in vista delle qualifiche

L’equilibrio regna sovrano a Monza. Lando Norris ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma il divario rispetto agli inseguitori è letteralmente minimo. Sullo storico scenario del tracciato brianzolo, baciato da sole pieno e temperatura di 25°, con l’asfalto a 41°, abbiamo assistito ad un turno indicativo con le McLaren nuovamente pronte a essere protagoniste, ma le Ferrari, Max Verstappen e le Mercedes non sono lontane. Anzi, i primi 10 sono racchiusi in soli 389 millesimi, mentre tutto il gruppo è compreso in appena 973. Mai visto nulla di simile in questa annata.

Nelle prime fasi della sessione abbiamo visto i piloti girare con gomme hard e medie. Yuki Tsunoda con le dure ha messo in mostra un buon ritmo, come le Ferrari con le gomme medie (Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno totalizzato una notevole serie di giri), di pari passo alle McLaren con le hard. Dopodiché, come al solito, tutti si sono concentrati sui time attack con le gomme soft in vista delle qualifiche che prenderanno il via alle ore 16.00.

Lando Norris (McLaren) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:19.331, confermando come la MCL39 sia eccellente in T2 e T3, con appena 21 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc (Ferrari) che farà di tutto per accendere il pubblico monzese nelle qualifiche delle ore 16.00. Terza posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 165 millesimi, quarta per Max Verstappen (Red Bull) a 167, con una RB21 in ottima forma, quindi è quinto George Russell (Mercedes) a 184.

Sesta posizione per il brasiliano Gabriel Bortoleto (Sauber) a 227 millesimi, settima per Lewis Hamilton (Ferrari) a 267, quindi è ottavo il francese Isack Hadjar (Racing Bulls) a 272. Nono tempo per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 365, mentre completa la top10 Alexander Albon (Williams) a 389.