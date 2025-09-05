F1, GP Italia 2025: risultati e classifica FP2. Leclerc tallona Norris, segnali dalla Ferrari a Monza

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Il britannico ha chiuso la sessione con il crono di 1:19.878 al volante della McLaren, precedendo di 83 millesimi un baldanzoso Charles Leclerc. Il monegasco sembra essere in palla sul tracciato di casa e la Ferrari ha trovato risposte importanti in questo venerdì, considerando anche la quinta piazza di Lewis Hamilton a 192 millesimi dalla vetta.

Davanti al britannico si sono piazzate la Williams di Carlos Sainz e l’altra McLaren di Oscar Piastri, quarto a 0.181 dal compagno di squadra con cui sta duellando per il titolo iridato. Max Verstappen sesto a 0.199 con la Red Bull, George Russell decimo a 0.398 con la Mercedes, Kimi Antonelli diciannovesimo a 1.489 con la seconda Mercedes. Di seguito la classifica e risultati della FP2 del GP d’Italia.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP ITALIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:19.878 5

2 Charles Leclerc Ferrari +0.083 5

3 Carlos Sainz Williams +0.096 6

4 Oscar Piastri McLaren +0.181 5

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.192 5

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.199 5

7 Alexander Albon Williams +0.301 6

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.363 6

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.391 5

10 George Russell Mercedes +0.398 5

11 Isack Hadjar Racing Bulls +0.505 6

12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.597 8

13 Lance Stroll Aston Martin +0.650 4

14 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.729 4

15 Fernando Alonso Aston Martin +0.767 4

16 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.776 6

17 Liam Lawson Racing Bulls +0.933 6

18 Pierre Gasly Alpine +1.224 4

19 Kimi Antonelli Mercedes +1.489 1

20 Franco Colapinto Alpine +1.686 5