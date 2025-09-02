Europei basket, la classifica del girone dell’Italia: perché anche una sconfitta con la Spagna potrebbe valere il 2° posto

Questa sera l’Italbasket affronterà la Spagna nella quarta giornata del gruppo C degli Europei di basket. Una sfida sicuramente importante per la squadra di Gianmarco Pozzecco, reduce da due successi consecutivi contro Georgia e Bosnia dopo che all’esordio era arrivata una sconfitta contro la Grecia. Con una vittoria gli azzurri sarebbero certi di concludere al secondo posto, ma anche un risultato negativo potrebbe permettere a Melli e compagni di chiudere sempre nella stessa posizione.

Al momento la classifica del gruppo C vede la Grecia in testa a punteggio pieno. Dietro agli ellenici ci sono proprio l’Italia e la Spagna con due vittorie all’attivo. Con un solo successo c’è la coppia Georgia-Bosnia, mentre chiude il fanalino di coda Cipro, che sembra ormai designato all’ultimo posto.

Il risultato odierno di Italia e Spagna dunque potrebbe essere fondamentale per la corsa al secondo posto (ottavo di finale con la terza del Gruppo D). Vincendo l’Italia è seconda, mentre perdendo gli azzurri per essere comunque secondi devono vincere con Cipro e poi sperare nella sconfitta della Spagna contro la Grecia e nelle vittorie della Georgia prima contro Cipro e poi contro la Bosnia. A quel punto ci sarebbero tre squadre con un record di 3 vittorie e 2 sconfitte e si andrebbe a controllare la differenza canestri negli scontri diretti tra le tre formazioni coinvolte.

In questo caso la netta vittoria dell’Italia contro la Georgia (78-62) ed il successo di Shengelia e compagni sulla Spagna (83-69), permette agli azzurri di poter anche perdere di 14 punti contro la formazione di Sergio Scariolo, mantenendo così un vantaggio (Italia +2, Spagna 0, Georgia -2) nella differenza canestri con le altre due formazioni coinvolte.

Potrebbe dunque essere fondamentale l’ultima giornata dove le sfide in programma saranno Italia-Cipro, Grecia-Spagna e Georgia-Bosnia. L’Italia ha comunque in mano il suo destino e vincendo oggi sarebbe sicuramente seconda, mentre la Spagna con un ko oggi rischierebbe addirittura di concludere al quarto posto e quindi di vivere un ottavo di finale con la prima del gruppo D (tutto ancora da decidere tra Polonia, Francia, Israele e Slovenia).

L’ITALIA CONCLUDE AL SECONDO POSTO DEL GIRONE C SE…