Dove vedere in tv Sinner-Cilic, ATP Pechino 2025: orario, programma, streaming

Comincia domani, giovedì 25 settembre, il percorso di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino 2025. Il numero due al mondo, grande favorito del torneo in assenza di Carlos Alcaraz (impegnato a Tokyo), scenderà in campo nel suo match d’esordio sul cemento outdoor cinese contro il veterano croato Marin Cilic (ex n.3 al mondo, adesso n.97) non prima delle ore 13.00 italiane, come quarto incontro sul centrale dalle ore 5.00.

Il 24enne azzurro si appresta dunque a tornare in azione diciotto giorni dopo la brutta sconfitta in finale a Flushing Meadows con Alcaraz, che ha così strappato al nostro portacolori la leadership nel ranking ATP. Sinner spera dunque di imporsi a Pechino per ritrovare fiducia in vista del Masters 1000 di Shanghai e soprattutto della stagione indoor, che culminerà con il grande obiettivo ATP Finals. L’altoatesino ha avuto la meglio nell’unico precedente con Cilic, risalente al quarto di finale Italia-Croazia di Coppa Davis 2021 a Torino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Cilic, valevole come primo turno dell’ATP 500 di Pechino. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-CILIC PECHINO 2025

Giovedì 25 settembre

Capital Group Diamond – Inizio alle ore 5.00 italiane

A. Muller vs K. Khachanov

A seguire

M. Uchijima vs L. Zhu

A seguire

D. Vekic vs C. Bucsa

A seguire, ma non prima delle 13.00

Jannik Sinner vs Marin Cilic

PROGRAMMA SINNER-CILIC PECHINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.