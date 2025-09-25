Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 25 settembre, programma, streaming

Il Mondiale di volley nelle Filippine entra nella fase più calda e oggi a Pasay City va in scena un doppio appuntamento che promette spettacolo e sorprese. Il programma propone due quarti di finale molto diversi tra loro: da un lato la sfida tra Iran e Cechia, due delle grandi rivelazioni del torneo, dall’altro il confronto ad alta quota tra USA e Bulgaria, che mette di fronte una delle potenze più solide della pallavolo internazionale e una squadra giovane e ambiziosa in piena crescita.

Il primo match ha il sapore della favola. L’Iran, guidato in panchina da Roberto Piazza, ha ritrovato smalto e competitività dopo un importante ricambio generazionale. La qualificazione tra le prime otto è arrivata con due rimonte da brividi: prima contro le Filippine, piegate al tie-break dopo essere state avanti due set, poi contro la Serbia, superata anch’essa al quinto set con un finale di grande cuore. Il gruppo iraniano ha mostrato carattere e talento, con Amirhossein Hajipour e Poriya Bagherzadeh protagonisti costanti in attacco, ben supportati dalla regia di Javad Karimi e dai muri di Mehdi Jelveh. Una squadra giovane, ma già capace di reggere la pressione dei grandi appuntamenti. Sul fronte opposto c’è la Cechia, che con questa denominazione non era mai andata così avanti in un Mondiale. Il percorso della squadra di Jiri Novak è stato lineare e convincente: dopo una fase a gironi in cui ha mostrato solidità, negli ottavi è arrivato il successo senza appello contro la Tunisia, chiuso in tre set. L’opposto Jan Hadrava resta il punto di riferimento in attacco, mentre Galabov e Licek hanno garantito continuità in banda. Il traguardo dei quarti è già un risultato storico, ma i cechi non vogliono fermarsi: il sogno è replicare i fasti della vecchia Cecoslovacchia, due volte campione mondiale negli anni ’50 e ’60.

A seguire, il piatto forte di giornata: USA–Bulgaria. Gli americani, allenati da Karch Kiraly, sono apparsi fin qui una delle squadre più complete e continue del torneo. Quattro vittorie su quattro, compreso l’ottavo di finale vinto 3-1 contro la Slovenia, hanno certificato la forza di un gruppo profondo, con tante soluzioni a disposizione. Brilla l’opposto Garcia, capace di mettere a terra punti pesanti nei momenti chiave, mentre la regia di Micah Christenson, il muro di David Smith, la solidità difensiva di Erik Shoji e le giocate di schiacciatori come Aaron Russell e Jake Champlin hanno costruito un mosaico difficile da scalfire. Nonostante la tradizione mondiale non sia particolarmente ricca (un solo oro, nel 1986), gli USA sembrano pronti per tornare stabilmente sul podio. La Bulgaria, dall’altra parte, rappresenta una delle storie più affascinanti di questo Mondiale. Sotto la guida dell’italiano Gianlorenzo Blengini, ex ct della Nazionale azzurra, la squadra ha trovato un’identità precisa, mescolando entusiasmo e freschezza. Il talento di Aleksandar Nikolov è il faro del gruppo: il giovane schiacciatore ha già dimostrato di poter reggere il peso delle grandi sfide con colpi devastanti in attacco e al servizio. Al suo fianco si stanno facendo strada il fratello Simeon Nikolov in cabina di regia, i centrali Grozdanov e Skrimov, oltre all’esperienza di Atanasov. Negli ottavi i bulgari hanno liquidato senza problemi il Portogallo, confermando di avere qualità e carattere per sognare in grande.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di giovedì 25 settembre ai Mondiali 2025 di volley maschile.

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY MASCHILE 2025 OGGI

Giovedì 25 settembre

09.30 Iran-Cechia (quarto di finale) diretta streaming VBTV

14.00 Usa-Bulgaria (ottavo di finale) diretta streaming VBTV