Dove vedere in tv Musetti-Shevchenko, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Alexander Shevchenko nella semifinale del torneo ATP 250 di Chengdu. L’appuntamento è per lunedì 22 settembre, sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 09.00 e non inizierà prima delle ore 13.00: ad aprire le danze ci sarà una semifinale del torneo di doppio, poi il confronto tra lo statunitense Brandon Nakashima e il cileno Alejandro Tabilo (non prima delle ore 11.00) e a seguire l’incontro con il toscano protagonista.

Il 23enne, attuale numero 9 del mondo, incrocerà il 24enne, che occupa la 96ma piazza del ranking ATP. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà stare attento alla grinta dell’insidioso kazako, che potrebbe creargli dei grattacapi sul cemento della località cinese. C’è un solo precedente tra i due giocatori, con esito favorevole all’azzurro: secondo turno del Roland Garros 2023, il nostro portacolori ebbe la meglio con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2.

Lorenzo Musetti è reduce dai successi contro il croato Dino Prizmic e il georgiano Nikoloz Basilashvili in questo torneo che rappresenta il suo ritorno agonistico dopo i quarti di finale persi agli US Open contro Jannik Sinner. Alexander Shevchenko ha regolato nell’ordine i francesi Gael Monfils e Giovanni Mpetshi Perricard e il giapponese Taro Daniel, in palio l’atto conclusivo da disputare contro il vincente del confronto tra Nakashima e Tabilo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Shevchenko, semifinale del torneo ATP 250 di Chengdu. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-SHEVCHENKO, SEMIFINALE ATP CHENGDU

Lunedì 22 settembre

Terzo match a partire dalle ore 09.00 e non prima delle ore 13.00 Lorenzo Musetti vs Alexander Shevchenko – Diretta tv su Sky Sport Uno

In precedenza, a partire dalle ore 09.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Johnson/Krajlcek-Kirlov/Stevens e Nakashima/Tabilo (non prima delle ore 11.00). Al termine, e non prima delle ore 13.00, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-SHEVCHENKO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.