Dove vedere in tv Italia-Ucraina, Mondiali volley 2025: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà l’Ucraina nella terza partita dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo l’esordio contro la poco quotata Algeria e il match contro il Belgio, l’avventura nel girone si chiuderà contro i gialloblù. L’appuntamento è per giovedì 18 settembre (ore 15.30), alla Smart Arena Coliseum di Quezon City.

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Ucraina, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-UCRAINA, MONDIALI VOLLEY OGGI

Giovedì 18 settembre

Ore 15.30 Italia vs Ucraina – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.