Dove vedere in tv i Mondiali di atletica domani: orari 15 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Lunedì 15 settembre andrà in scena la terza giornata di gara ai Mondiali 2025 di atletica: a Tokyo (Giappone) prosegue la rassegna iridata con un programma decisamente ricco e l’assegnazione di diverse medaglie per aprire al meglio la settimana dopo un intenso weekend che ha regalato tante soddisfazioni all’Italia.

Mattia Furlani sarà impegnato nelle qualificazioni del salto in lungo, dove il Campione del Mondo Indoor è uno dei favoriti per la conquista delle medaglie e dovrà evitare di complicarsi la vita nel turno preliminare. Riflettori puntati anche su Lorenzo Simonelli nelle batterie dei 110 ostacoli e Alessandro Sibilio nelle batterie dei 400 ostacoli, da non perdere Federico Riva e Pietro Arese nelle semifinali dei 1500.

Sara Fantini andrà a caccia di un risultato di spessore nella finale del lancio del martello, mentre Giada Carmassi ed Elena Carraro si cimenteranno nelle semifinali dei 100 ostacoli. Qualificazioni del salto con l’asta per Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, batterie dei 400 ostacoli con Ayomide Folorunso. Nella notte Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli, Yeman Crippa nella maratona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di domani (lunedì 15 settembre) ai Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su RaiSportHD per la finestra 13.00-13.30, lasciando spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Tokyo sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 15 SETTEMBRE

Lunedì 15 settembre

00.30 Maratona (maschile)

02.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

02.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

03.30 3000 siepi (femminile), batterie

04.20 400 ostacoli (femminile), batterie

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie

12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

12.49 Salto con l’asta (maschile), finale

13.23 110 ostacoli, batterie

14.00 Lancio del martello (femminile), finale

14.06 100 ostacoli, semifinali

14.30 1500 metri (maschile), semifinali

14.55 3000 siepi (maschile), finale

15.20 100 ostacoli, finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 15 SETTEMBRE

Lunedì 15 settembre

00.30 Maratona (maschile): Iliass Aouani, Yohanes Chiappinelli, Yeman Crippa

02.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Giorgio Olivieri

02.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

04.20 400 ostacoli (femminile), batterie: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Rebecca Sartori

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie: Alessandro Sibilio

12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Mattia Furlani

13.23 110 ostacoli, batterie: Lorenzo Simonelli

14.00 Lancio del martello (femminile), finale: Sara Fantini

14.06 100 ostacoli, semifinali: Giada Carmassi, Elena Carraro

14.30 1500 metri (maschile), semifinali: Pietro Arese, Federico Riva

15.20 100 ostacoli, finale: eventuali Giada Carmassi, Elena Carraro

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Eurosport 1, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.