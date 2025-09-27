Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 27 settembre, programma, streaming, italiani in gara

I Mondiali di ciclismo su strada 2025 sono pronti a vivere la loro penultima giornata di gare. A Kigali, in Ruanda si assegneranno nella giornata di sabato 27 settembre altri due titoli iridati, prima del gran finale di domenica con la prova Elite uomini. Prima però il Bel Paese cercherà altre medaglie nella gara Junior donne e nell’attesa prova Elite donne.

Per la categoria junior saranno Giada Silo, Chantal Pegolo ed Elena de Laurentiis a rappresentare l’Italia ed a cercare una difficile ma non impossibile medaglia che manca da otto anni. Per la gara Elite donne, invece, l’attenzione è tutta su Elisa Longo Borghini, tre volte terza e con cinque top-5 alle spalle. La piemontese potrà sfruttare il duro percorso di Kigali per conquistare la tanto ambita medaglia, con in suo aiuto una squadra pronta a lavorare per lei.

La gara però resta aperta e l’esito non è mai scontato. La favorita sulla carta sarebbe la francese Pauline Ferrand-Prevot, vincitrice del Tour de France Femmes 2025, ma le olandesi proveranno ad impostare la corsa per il successo di Demi Vollering.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025 OGGI

Sabato 27 settembre Kigali, Ruanda

Ore 8.20 Prova in linea Junior donne

Ore 12.05 Prova in linea Elite donne

MONDIALI DI CICLISMO 2025 ITALIANI IN GARA OGGI

Prova in linea Junior donne – SILO Giada, PEGOLO Chantal, De Laurentiis Elena

Prova in linea Elite donne – BARALE Francesca, GASPARRINI Eleonora Camilla, LONGO BORGHINI Elisa, MALCOTTI Barbara, PALADIN Soraya, PERSICO Silvia, TRINCA COLONEL Monica

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO 2025 IN TV E STREMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 15 (Elite donne)

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport