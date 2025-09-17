Dalia Kaddari: “Il tempo non mi rispecchia. Sentivo di poter far bene”

Nella quinta giornata di gare dei Campionati Mondiali di atletica, competizione in corso di svolgimento a Tokyo, torna di scena la velocità con la disputa delle batterie dei 200 metri. Due le portacolori italiane in gara, Vittoria Fontana e Dalia Kaddari.

Nessuna delle due azzurre riesce a passare il turno e a centrare il pass per la semifinale. Dalia Kaddari chiude la sua batteria in quinta posizione con il tempo di 23’’11 e non riesce a rientrare nei tempi di ripescaggio per il passaggio del turno. Risulta ancora peggiore la prestazione della sua compagna di squadra.

Vittoria Fontana chiude infatti la sua serie in ottava ed ultima posizione, 23″31 il suo crono di riferimento. L’atleta azzurra si perde pochi metri dopo la partenza, viene progressivamente rimontata dalle rivali e termina con un tempo molto lontano dal suo personale.

Dalia Kaddari commenta così la sua prova: “Il tempo non mi rispecchia, ho avuto una corsia un po’ sfigata. Ho fatto una curva più controllata, ma sentivo di poter risalire bene. Tutto questo però non basta per una semifinale mondiale. Peccato, perché pensavo di poter fare bene”.