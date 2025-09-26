Da Amburgo a Rio: Orsi Toth/Gottardi non si fermano più, azzurre al top nel debutto carioca

Il main draw dell’Elite16 di Rio de Janeiro si è aperto con emozioni forti per le coppie italiane impegnate nel torneo femminile. La giornata inaugurale ha regalato sorrisi e qualche rammarico: Orsi Toth/Gottardi hanno centrato un successo importante all’esordio, mentre Scampoli/Bianchi si sono arrese di fronte alle francesi Vieira/Chamereau dopo un tie-break combattutissimo.

Il debutto di Orsi Toth/Gottardi (Pool D) è stato di quelli convincenti. Le azzurre hanno rimontato e battuto le olandesi Bekhuis/van Driel [21] [Q] per 2-1 (19-21, 21-19, 15-7), mostrando grande carattere e qualità soprattutto nei momenti caldi. Dopo un primo set perso di misura, Reka e Valentina hanno alzato il ritmo a muro e in difesa, trovando nel servizio di Gottardi e nell’efficacia di Orsi Toth in attacco le armi decisive. Nel tie-break le azzurre hanno dominato dall’inizio alla fine, chiudendo con autorevolezza e conquistando un successo che vale oro in ottica qualificazione. Oggi in programma c’è la sfida con le statunitensi Shaw/Cheng [9], partita che può valere il primato nel girone e il pass diretto per il Round of 12, evitando così il tabellone ad eliminazione precoce.

Più amaro invece l’esordio per Scampoli/Bianchi (Pool C), sconfitte 2-1 (21-16, 15-21, 15-11) dalle francesi Vieira/Chamereau [10]. Le italiane, al debutto stagionale in un main draw così prestigioso, hanno pagato un avvio contratto, cedendo il primo parziale senza riuscire a limitare la pressione al servizio delle rivali. La reazione è arrivata nel secondo set, dove la coppia tricolore ha imposto il proprio ritmo chiudendo 21-15 senza troppe difficoltà. Nel tie-break, però, qualche sbavatura di troppo in ricezione ha permesso alle francesi di scappare nel finale, lasciando alle azzurre il rammarico di un’occasione sprecata. Per Scampoli e Bianchi, oggi è già tempo di dentro o fuori: contro le brasiliane Andressa/Tainá [22] [Q] sarà sfida decisiva per il terzo posto nel girone, l’ultimo valido per restare in corsa.

Sul fronte maschile, la prima giornata ha delineato un quadro già chiaro con i vincitori dei gironi proiettati direttamente al round of 12. A guidare il gruppo dei qualificati ci sono gli olandesi Boermans/de Groot [2], perfetti nel loro cammino. Bene anche i lettoni Plavins/Fokerots [4], i brasiliani Evandro/Arthur Lanci [6] e la coppia cubana Alayo/Diaz [7], capace di piegare i norvegesi Mol H./Berntsen in una maratona da tre set.

Oggi inizia la fase a eliminazione diretta con il round of 18, che promette scintille: tra i match più attesi ci sono Mol/Sørum – Andre/Renato, derby brasiliano tra George/Saymon – Mol H./Berntsen e l’affascinante Cuba–Argentina con Alayo/Diaz – Capogrosso/Capogrosso.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazione: Bassereau/Aye, C. FRA [1] – Trousil/Sedlak CZE [16] 0-2 (15-21, 16-21)

Mol, H./Berntsen NOR [3] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [14] 2-0 (21-19, 21-19)

Adelmo/Mateus BRA [15] – Hammarberg/Berger T. AUT [2] 1-2 (21-19, 12-21, 6-15)

Elazar/Cuzmiciov ISR [9] – Heidrich/Jordan SUI [8] 2-0 (21-15, 21-19)

Vinicius/Heitor BRA [7] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [10] 0-2 (15-21, 19-21)

Droguett/Quintero CHI [13] – Pfretzschner, L./Winter GER [4] 2-1 (21-23, 21-17, 15-11)

Penninga/Immers NED [11] – Pedrosa/Campos POR [6] 2-1 (19-21, 22-20, 19-17)

George/Saymon BRA [5] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [12] 2-1 (21-18, 19-21, 16-14)

Gironi. Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Trousil/Sedlak CZE [24] [Q] 2-1 (19-21, 21-16, 15-7)

Henning/Wüst GER [12] – Evans/Budinger USA [13] 0-2 (14-21, 10-21)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Evans/Budinger USA [13] 0-2 (16-21, 22-24)

Trousil/Sedlak CZE [24] [Q] – Henning/Wüst GER [12] 2-1 (15-21, 21-17, 15-10)

Pool B

Boermans/de Groot NED [2] – Droguett/Quintero CHI [23] [Q] 2-0 (21-16, 21-12)

Partain/Benesh USA [11] – Krattiger/Dillier SUI [14] [Q] 0-2 (13-21, 18-21)

Boermans/de Groot NED [2] – Krattiger/Dillier SUI [14] [Q] 2-0 (21-16, 21-12)

Droguett/Quintero CHI [23] [Q] – Partain/Benesh USA [11] 0-2 (31-33, 24-26)

Pool C

Cherif/Ahmed QAT [3] – Penninga/Immers NED [22] [Q] 2-0 (29-27, 21-14)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [15] 2-1 (17-21, 21-13, 15-9)

Cherif/Ahmed QAT [3] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] 1-2 (16-21, 21-15, 10-15)

Penninga/Immers NED [22] [Q] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [15] 1-2 (18-21, 22-20, 11-15)

Pool D

Plavins/Fokerots LAT [4] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [21] [Q] 2-0 (21-18, 21-16)

Nicolaidis/Carracher AUS [9] – Andre/Renato BRA [16] 2-1 (22-20, 19-21, 15-10)

Plavins/Fokerots LAT [4] – Nicolaidis/Carracher AUS [9] 2-0 (21-11, 21-19)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [21] [Q] – Andre/Renato BRA [16] 1-2 (16-21, 21-19, 12-15)

Pool E

van de Velde/Brouwer NED [5] – George/Saymon BRA [20] [Q] 1-2 (21-15, 18-21, 14-16)

Schalk/Shaw USA [8] – Hammarberg/Berger T. AUT [17] [Q] 1-2 (21-16, 18-21, 10-15)

van de Velde/Brouwer NED [5] – Schalk/Shaw USA [8] 2-0 (21-18, 31-29)

George/Saymon BRA [20] [Q] – Hammarberg/Berger T. AUT [17] [Q] 1-2 (22-20, 18-21, 14-16)

Pool F

Evandro/Arthur Lanci BRA [6] – Elazar/Cuzmiciov ISR [19] [Q] 2-0 (21-19, 21-17)

Alayo/Diaz CUB [7] – Mol, H./Berntsen NOR [18] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 15-13)

Evandro/Arthur Lanci BRA [6] – Alayo/Diaz CUB [7] 2-1 (18-21, 21-17, 15-8)

Elazar/Cuzmiciov ISR [19] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [18] [Q] 0-2 (18-21, 22-24)

Ottavi di finale: Krattiger/Dillier SUI [14] [Q] – van de Velde/Brouwer NED [5]

Alayo/Diaz CUB [7] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [15]

Cherif/Ahmed QAT [3] – Trousil/Sedlak CZE [24] [Q]

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Andre/Renato BRA [16]

George/Saymon BRA [20] [Q] – Mol, H./Berntsen NOR [18] [Q]

Nicolaidis/Carracher AUS [9] – Partain/Benesh USA [11]

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: DeBerg/Hodel USA [5] – Stam/Schoon NED [12] 1-2 (21-19, 14-21, 12-15)

Placette/Richard FRA [9] – Okla/Lunio POL [8] 0-2 (23-25, 18-21)

Harward/Phillips USA [7] – Thainara/Simonetti BRA [10] 1-2 (17-21, 21-17, 8-15)

Polley/MacDonald NZL [13] – Quiggle/Loreen USA [4] 0-2 (13-21, 19-21)

Carol Horta/Elize Maia BRA [15] – Svozilova/Stochlova CZE [2] 1-2 (17-21, 21-18, 14-16)

Paulikiene/Raupelyte LTU [3] – Michelle/Corrales PAR [14] 1-2 (21-19, 13-21, 12-15)

Bekhuis/van Driel, E. NED [11] – Alchin/Johnson AUS [6] 2-0 (21-12, 21-18)

Clancy/Milutinovic AUS [1] – Andressa/Tainá BRA [16] 0-2 (19-21, 13-21)

Pool A

Thamela/Victoria BRA [1] – Michelle/Corrales PAR [24] [Q] 2-0 (21-16, 21-14)

Klinger D./Klinger R. AUT [12] – Dani/Tania ESP [13] 2-1 (19-21, 22-20, 15-8)

Thamela/Victoria BRA [1] – Klinger D./Klinger R. AUT [12]

Michelle/Corrales PAR [24] [Q] – Dani/Tania ESP [13]

Pool B

Tina/Anastasija LAT [2] – Stam/Schoon NED [23] [Q] Injury Team B

Carol/Rebecca BRA [11] – Donlin/Denaburg USA [14] [Q] 1-2 (21-17, 21-23, 18-20)

Tina/Anastasija LAT [2] – Donlin/Denaburg USA [14] [Q]

Stam/Schoon NED [23] [Q] – Carol/Rebecca BRA [11]

Pool C

Anouk/Zoé SUI [3] – Andressa/Tainá BRA [22] [Q] 2-0 (21-15, 21-12)

Vieira/Chamereau FRA [10] – Scampoli/Bianchi ITA [15] [Q] 2-1 (21-16, 15-21, 15-11)

Anouk/Zoé SUI [3] – Vieira/Chamereau FRA [10]

Andressa/Tainá BRA [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [15] [Q]

Pool D

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4] – Bekhuis/van Driel, E. NED [21] [Q] 2-1 (19-21, 21-19, 15-7)

Shaw/Cheng USA [9] – Hegeile/Vitoria BRA [16] 2-1 (21-12, 20-22, 15-13)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [4] – Shaw/Cheng USA [9]

Bekhuis/van Driel, E. NED [21] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [16]

Pool E

Müller/Tillmann GER [5] – Thainara/Simonetti BRA [20] [Q] 2-0 (21-16, 21-11)

Cannon/Kraft USA [8] – Svozilova/Stochlova CZE [17] [Q] 2-0 (21-13, 21-13)

Müller/Tillmann GER [5] – Cannon/Kraft USA [8]

Thainara/Simonetti BRA [20] [Q] – Svozilova/Stochlova CZE [17] [Q]

Pool F

Melissa/Brandie CAN [6] – Okla/Lunio POL [19] [Q] 2-0 (21-18, 21-13)

Taiana Lima/Talita BRA [7] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q] 1-2 (19-21, 21-16, 11-15)

Melissa/Brandie CAN [6] – Quiggle/Loreen USA [18] [Q]

Okla/Lunio POL [19] [Q] – Taiana Lima/Talita BRA [7]