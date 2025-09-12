Coppa Davis 2025, Francia avanti 2-0 contro la Croazia: vittorie di Moutet e di Rinderknech

Prima giornata favorevole alla Francia nella sfida contro la Croazia, valida nel secondo turno dei Qualifiers di Coppa Davis 2025. Sulla terra indoor di Osijek, i padroni di casa non sono riusciti a sfruttare il fattore campo e hanno dovuto fare i conti con due sconfitte.

Ad aprire le danze è stato l’estroso Corentin Moutet. Il transalpino, con le sue traiettorie mancine creative, è riuscito a piegare il giovane Dino Prizmic sullo score di 6-4 5-7 6-1. Alla lunga, l’esperienza di Moutet ha fatto la differenza e Prizmic non è più stato in grado di trovare il filo del suo tennis.

Ha completato l’opera Arthur Rinderknech. Il n.57 del ranking ha piegato l’esperto Marin Cilic (n.60 ATP) con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 28 minuti di gioco. Una partita senza storia in cui Rinderknech ha fatto leva sulla sua miglior mobilità nei confronti del suo avversario.

Compagine francese, dunque, molto vicina a staccare il biglietto per le Finali di Bologna, lì dove è già presente l’Italia in qualità di Paese ospitante.