Ciclismo
Ciclismo, Mondiali 2025: Lorenzo Finn a caccia delle medaglie in una cronometro dura
Dopo quelle élite di oggi, domani spazio ancora alle cronometro individuali ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Attesa per la prova contro il tempo maschile under 23: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favoriti.
PERCORSO
31,2 chilometri (nove in meno dei professionisti) tutti nei pressi di Kigali. Si parte dalla Kigali BK Arena e si giunge al Kigali Convention Centre: da affrontare per due volte la Côte de Nyanza (2,5 km al 5,8%), infine la Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, max. 11%), tutta in pavé, che porta fin sul traguardo posto in leggera salita.
FAVORITI
Non ci sarà Paul Seixas, l’uomo più atteso, che è già pronto per la categoria superiore ed oggi gareggerà tra i senior. Lo svedese Jakob Söderqvist è lo specialista più forte nel comparto, ma forse non gradisce tutte queste pendenze. Spazio dunque agli uomini da salita: il nostro Lorenzo Finn, campione del mondo tra gli junior, proverà a fare il colpaccio, almeno in chiave medaglie. Occhio ovviamente a Jarno Widar, che di salite se ne intende. Da seguire anche il britannico Callum Thornley e lo slovacco Matthias Schwarzbacher. L’altro italiano in gara sarà Alessandro Borgo: obiettivo una top-10.