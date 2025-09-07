Calendario Europei basket oggi: orari partite 7 settembre, dove vederle in tv e streaming

L’Europeo di basket 2025 è pronto ad offrire oggi la seconda giornata dedicata agli ottavi di finale. A Riga, ieri si sono disputate i primi quattro ottavi, con le vittorie di Turchia, Germania, Lituania e Finlandia. Nella giornata odierna saranno sempre quattro le gare in programma, con il tabellone dei quarti che pian piano si completerà.

Si parte presto, alle ore 11.oo, con Polonia-Bosnia Erzegovina. I polacchi sono reduci da due ko consecutivi nei girone, mentre i bosniaci sono riusciti a battere negli ultimi due match Grecia e Georgia. Chi vince affronterà la Turchia. Si prosegue alle ore 14.15 con Francia-Georgia, partita interessante con i transalpini favoriti. Da non sottovalutare però la grinta georgiana, già intravista nel girone.

Alle 17.30 il programma va avanti con un match che interessa da vicino. Sarà infatti il turno di Italia-Slovenia per un posto ai quarti contro il Portogallo. Partita imprevedibile con Luka Doncic pronto a trascinare i suoi compagni alla vittoria. L’Italbasket farà però di tutto per opporsi con una grande prestazione di squadra. Completa il programma, alle ore 20.30 Grecia-Israele con gli ellenici favoriti per il passaggio del turno.

PROGRAMMA EUROPEI BASKET

Polonia-Bosnia Erzegovina ore 11.00 – DAZN, Sky Sport Basket (205)

Francia-Georgia ore 14.15 – DAZN, Sky Sport Basket (205)

Italia-Slovenia ore 17.30 – DAZN, Sky Sport Basket (205), Sky Sport Uno (201) e Rai Sport HD

Grecia-Israele ore 20.30 – DAZN, Sky Sport Basket (205)