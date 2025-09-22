Benetton Treviso, Lamaro e Negri co-capitani per la stagione

La Benetton Rugby ha annunciato i capitani per la stagione 2025/2026, confermando Michele Lamaro e nominando per la prima volta Sebastian Negri come co-capitano. Per Lamaro si tratta della quinta stagione consecutiva con i gradi sul petto: arrivato a Treviso nel 2018 come permit player, il terza linea romano ha saputo imporsi subito per carisma, maturità e rendimento, diventando leader indiscusso dello spogliatoio biancoverde. In sette stagioni con la maglia dei Leoni ha collezionato 82 presenze, incarnando lo spirito di appartenenza al club.

Accanto a lui ci sarà Negri, che riceve per la prima volta i galloni di capitano. Il terza linea italo-zimbabwese, approdato a Treviso nel 2017, è ormai uno dei volti più rappresentativi del club: 96 presenze, 9 mete e un rendimento costante che lo hanno reso uno dei pilastri del pacchetto di mischia. La sua personalità e il suo ruolo centrale nelle vittorie più significative hanno spinto la società a riconoscergli un compito di leadership più marcato, affiancando Lamaro nella guida della squadra.

Il gruppo dei leader sarà completato da due vice-capitani: il seconda linea della Nazionale italiana Federico Ruzza, già colonna portante del Benetton, e il mediano di mischia inglese Andy Uren, arrivato la scorsa stagione ma subito in grado di trasmettere energia e visione di gioco. Una scelta che punta a garantire equilibrio ed esperienza, unendo la solidità dei veterani all’entusiasmo di chi porta nuove prospettive nello spogliatoio.

Soddisfazione per la decisione è stata espressa dal presidente Amerino Zatta e dal capo allenatore Calum MacRae, che hanno sottolineato come Lamaro e Negri rappresentino non soltanto i capitani della squadra, ma figure simboliche dell’intero club, capaci di incarnarne i valori dentro e fuori dal campo. Con una leadership allargata e un nucleo di riferimento ben definito, il Benetton Rugby si prepara ad affrontare una stagione densa di sfide con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo da protagonista.