Basket femminile, svelata la data del sorteggio dei pre-mondiali. Le possibili avversarie dell’Italia

Passo dopo passo, prosegue il lungo percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di basket femminile verso il sogno dei Mondiali 2026. Le Azzurre, reduci dallo storico bronzo europeo dello scorso giugno, dovranno superare un ultimo scoglio prima di ottenere la certezza della qualificazione per la fase finale della rassegna iridata, che si terrà in Germania dal 4 al 13 settembre 2026.

L’Italia si giocherà il pass per la Coppa del Mondo in occasione di uno dei quattro tornei pre-mondiali (ospitati da quattro Paesi diversi) in programma a marzo 2026, con date esatte e sedi ancora da stabilire. Nel frattempo è stata annunciata la data del sorteggio, che verrà effettuato a Mies (Svizzera) il 7 ottobre e renderà sicuramente più chiara la situazione delle varie nazionali coinvolte.

Ricordiamo che ai Mondiali verranno ammesse in tutto 16 squadre tra cui Stati Uniti, Australia, Germania (padrona di casa), Belgio e Nigeria, già qualificate per aver vinto l’oro continentale nel 2025 o in qualità di Paese ospitante. Queste cinque compagini parteciperanno comunque ai pre-mondiali, ma a conti fatti restano in gioco 19 nazionali per 11 posti. Di seguito tutte le protagoniste dei tornei pre-mondiali 2026 di basket femminile.

Africa

Senegal, Nigeria, Sud Sudan, Mali.

America

Stati Uniti, Brasile, Argentina, Canada, Porto Rico, Colombia.

Asia

Australia, Giappone, Cina, Filippine, Nuova Zelanda, Corea.

Europa

Italia, Germania, Belgio, Spagna, Francia, Cechia, Turchia, Ungheria.