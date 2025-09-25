Basket femminile, definite le sedi dei quattro tornei pre-mondiali. L’Italia attende il sorteggio

La FIBA ha ufficializzato le sedi dei quattro tornei globali di qualificazione per i Campionati Mondiali 2026 di basket femminile, in attesa del sorteggio che si terrà il 7 ottobre 2025 alle ore 19.00 presso la ‘Patrick Baumann House of Basketball’ di Mies (Svizzera). I pre-mondiali andranno in scena dall’11 al 17 marzo 2026 e metteranno in palio gli ultimi 11 pass a disposizione per la fase finale della Coppa del Mondo (prevista in Germania dal 4 al 13 settembre 2026).

I quattro eventi di qualificazione per il Mondiale si disputeranno a Istanbul (Turchia), Lione-Villeurbanne (Francia), San Juan (Portorico) e Wuhan (Cina) con il formato round robin. Ricordiamo che sono già certe di prendere parte alla rassegna iridata la Germania in qualità di Paese ospitante e le quattro vincitrici dei Campionati Continentali 2025: Australia, Belgio, Nigeria e Stati Uniti.

Queste squadre giocheranno comunque i pre-mondiali, venendo suddivise tra i vari raggruppamenti, ma si sono già garantite un posto tra le 16 protagoniste della prossima Coppa del Mondo. Nel girone che comprende la Germania si qualificheranno al Mondiale solamente due squadre (escludendo ovviamente le tedesche e la vincitrice continentale), mentre in tutti gli altri tornei saranno tre le nazionali promosse alla fase finale. L’Italia va a caccia di una qualificazione che manca addirittura dal 1994.

Di seguito le 24 partecipanti dei pre-mondiali.

Africa

Senegal, Nigeria, Sud Sudan, Mali.

America

Stati Uniti, Brasile, Argentina, Canada, Porto Rico, Colombia.

Asia

Australia, Giappone, Cina, Filippine, Nuova Zelanda, Corea.

Europa

Italia, Germania, Belgio, Spagna, Francia, Cechia, Turchia, Ungheria.