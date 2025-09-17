Ayomide Folorunso: “Si può sempre fare meglio. Ho commesso un errore sul nono ostacolo”

La quinta giornata dei Campionati Mondiali di atletica propone anche le semifinali della gara dei 400 ostacoli femminili: sale il livello della sfida per decidere le atlete che si contenderanno il titolo e i gradini del podio. A Tokyo l’Italia punta su Ayomide Folorunso, Alice Muraro e Rebecca Sartori.

La pista non regala alcuna soddisfazione alle tre azzurre che, pur consapevoli di una sfida complicata, provano a dare il tutto per tutto ma non riescono a centrare l’obiettivo. Nella sua serie Ayomide Folorunso conclude la sua prova con il tempo di 54″37 e deve accontentarsi della dodicesima posizione assoluta.

Verdetto negativo anche per Alice Muraro e Rebecca Sartori. Nella prima semifinale Sartori, mai veramente in gara, chiude la sua performance in ultima posizione con il tempo di 55’’34. Nella terza semifinale Muraro taglia il traguardo in quinta posizione con il tempo di 54’’50.

Ayomide Folorunso analizza così la sua prova: “Si può sempre fare meglio, la pressione si è fatta sentire. Oggi ho provato a divertirmi, ho dato il meglio di me, ma ho commesso un errore sul nono ostacolo. Questo è il mio secondo miglior Mondiale dal punto di vista delle prestazioni”.