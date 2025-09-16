Atletica oggi in tv, Mondiali 2025: orari finali 16 settembre, programma, streaming, azzurri in gara

Programma concentrato (per la prima volta) interamente nella sessione serale per la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento clou della stagione in corso di svolgimento a Tokyo. Day-4 in cui verranno assegnati altri quattro titoli iridati, con l’Italia che schiera nel complesso otto atleti martedì 16 settembre tra batterie, qualificazioni e finali.

L’unico azzurro sicuramente in lizza oggi per una medaglia è Matteo Sioli, pronto a disputare la prima finale mondiale della carriera nel salto in alto a 19 anni con il sogno di ritoccare ulteriormente il primato personale e conquistare magari un piazzamento di prestigio a ridosso del podio. Fari puntati anche su Lorenzo Simonelli nelle semifinali dei 110 ostacoli, con la possibilità di avanzare e giocarsi successivamente l’ultimo atto. Obiettivo finale difficile ma non impossibile nei 400 per Edoardo Scotti, reduce dal record italiano sul giro di pista, mentre debuttano a Tokyo le tripliste Erika Saraceni e Dariya Derkach e gli ottocentisti Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici e Catalin Tecuceanu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli azzurri in gara nella quarta giornata dei Mondiali di atletica. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su su Rai Sport (fino alle 13.30) e Rai 2 (dalle 13.30 in poi); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Martedì 16 settembre

12.35 800 metri (maschile), batterie

12.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni

13.36 Salto in alto (maschile), finale

13.40 110 ostacoli, semifinali

14.01 Lancio del martello (maschile), finale

14.07 400 metri (femminile), semifinali

14.35 400 metri (maschile), semifinali

15.05 1500 metri (femminile), finale

15.20 110 ostacoli, finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

Martedì 16 settembre

12.35 800 metri (maschile), batterie: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

12.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni: Dariya Derkach, Erika Saraceni

13.36 Salto in alto (maschile), finale: Matteo Sioli

13.40 110 ostacoli, semifinali: Lorenzo Simonelli

14.35 400 metri (maschile), semifinali: Edoardo Scotti

15.20 110 ostacoli, finale: eventuale Lorenzo Simonelli

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 12.30 alle 13.30, Rai 2 dalle 13.30 in poi.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.